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إيلاف من دبي: قبل عشرة أيام من الانتخابات التي حددتها الأمم المتحدة لاستكمال الاستقرار في ليبيا، ثمة شعور بأن التصويت قد لا يتم. وفقًا لبعض المصادر الليبية، فإن التأجيل آمن عمليًا، ويبقى أن نرى إذا كان سيكون مسألة أيام أو إلى أجل غير مسمى. تتحدث الشائعات عن تأخير مدة عام على الأقل، وهذا أمر خطير للغاية لأن المهمة المؤقتة الموكلة إلى الحكومة الحالية تنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وبالتالي ليبيا ستجد نفسها من دون حكومة قانونية في غضون أيام. إن خطر انهيار المسار الكامل للاستقرار واضح.

انقسام شديد

ثمة عناصر مختلفة تدعم هذا التخوف، في التصويت أو في النتائج، بدءاً بإعلان الهيئة المشرفة على التصويت عن عدم قدرتها على إعلان المرشحين المعتمدين بسبب استمرار الشكوك القانونية. ألغت سلسلة من الأحكام القضائية قرارات مفوضية الانتخابات الليبية بمنع شخصيات بارزة، بينها سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور السابق، من الترشح للرئاسة. وكذلك رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة، والماريشال خليفة حفتر. اجتمع المرشحون الرئيسيون لمصراتة في الأيام الأخيرة للتحضير لسيناريو حاسم يقفز فيه التصويت ومعه على الأرجح آمال المجتمع الدولي ومعظم الليبيين. الجهات الفاعلة لإعادة توحيد البلاد المنقسمة بشدة.

اتهمت الفصائل المتناحرة بعضها بعضاً بترويع المسؤولين القضائيين أو رشوتهم لضمان إعادة مرشحيهم إلى مناصبهم ، وتحاول المفوضية معرفة ما إذا كانت القرارات صحيحة ، لكن يكاد يكون من المستحيل حتى بالنسبة للتوقيت. ثمة مثالان: وعد الدبيبة بأنه لن يترشح للانتخابات كشرط لشغل منصب رئيس الوزراء، لكنه جادل في المحكمة منذ ذلك الحين بأنه التزام أخلاقي ليس له قيمة قانونية. أدين سيف الإسلام القذافي غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب لدوره في القتال ضد الثورة التي أطاحت والده وبالتالي لن يكون مؤهلاً. إذا كان الدبيبة من بين المرشحين (قد يؤدي ترشيحه لاحقًا إلى عدم اعتراف الممثلين الآخرين بالتصويت إذا فاز)، فإن ثقل سيف الإسلام وحفتر مختلف تمامًا: إذا تم استبعادهما من التصويت، يمكنهما الرد بتحريك أسلحتهما.

فاغنر وأخواتها

إن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب مثل الروس التابعين لمجموعة فاغنر والمرتزقة الأفارقة والميليشيات الداخلية يضع البلاد على برميل بارود، ويُخشى أن تكون النتيجة غير المعترف بها بداية موسم تسلح جديد. يمكن استخدام قوى مثل فاغنر لتعزيز الفوضى، وهذا نشاط كلاسيكي لزعزعة الاستقرار، وهو الطبق الرئيسي للمقاولين الروس الذي تستند إليه العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي. ووقعت اشتباكات خلال الليل في سبها المدينة الحفترية حيث قدم سيف الإسلام ترشيحه.

إن قدرة المجتمع الدولي على مطالبة الطبقة السياسية الليبية باحترام موعد انتخابات 24 ديسمبر، المتفق عليها لأول مرة في فبراير، تعرقلها هذه الديناميكيات الداخلية والسموم الناتجة عن التدخل الأجنبي. ساعد انسحاب المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش ، الذي استقال قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات بعد أقل من عام في منصبه، في عرض جانب من الانقسامات الداخلية. وتم تعيين ستيفاني وليامز مكانه، وهي دبلوماسية أميركية تلم بالملف الليبي جيداً، ومستعدة لمواجهة ألاعيب الطبقة السياسية الداخلية وأفرادها الذين عارضوا الانتخابات. استخدمت روسيا حق النقض ضد تعيين ويليامز، فموسكو تدعم الآن سيف الإسلام، لكنها في الميدان مع فاغنر تقف وراء حفتر.

الخطر والأخطر

إلى ذلك، نقلت وكالة آكي الإيطالية عن الخبيرة بالشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتسيني قولها: "من الخطير بما فيه الكفاية أنه لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، لكن الأكثر خطورة هو غياب خطة عمل للمستقبل والمخاطرة بحدوث فوضى مؤسساتية".

وفي معرض تعليقها على التوترات في الساعات القليلة الماضية بطرابلس الغرب، أضافت غاتسيني أن "الوضع قابل للتغيّر بسرعة، ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عن عدم إجراء انتخابات، ونرى أن الفصائل الليبية قد عادت لمؤامراتها"، مشيرة إلى عدد من القضايا، "وهذا يعني، إرجاء الانتخابات أو إلغائها نهائياً، أو إلغاء الانتخابات الرئاسية فقط أو الانتخابات الرئاسية والنيابية، أو إبقاء الحكومة في السلطة حالياً، أو السعي إلى تشكيل حكومة جديدة. عدنا إلى حالة يكون فيها كل شيء ممكنًا، وهي حقيقة جدية وخطيرة للغاية”.

ورداً على السؤال عما إذا كان ذلك يعني عودة الحرب؟ أجابت: "ربما لا، فالأطراف الدولية التي دعمت الفصائل الليبية المختلفة في السابق، تصالحت قليلاً الآن وأجرت بعض الحوار مع بعضها البعض". وعن الحل الممكن؟ ردت: "لا يوجد مخرج واضح، والأمر متروك للأمم المتحدة، والمبعوثة ستيفاني ويليامز، لمحاولة بدء مفاوضات للتوصل إلى إجماع على خارطة الطريق التالية".

وخلصت غاتسيني الى القول إن "الطريق شاقة لأن صيغة التفاوض مفقودة، ومنتدى الحوار السياسي تم تجاهله لشهور وجعله يُبعث مجددا ليس بالأمر السهل".