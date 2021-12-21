قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أعلن الجيش الفرنسي أنه قتل في النيجر أحد قتلة ستة عاملين فرنسيين في المجال الإنساني ومرشدهم وسائقهم وهما من النيجر في آب/أغسطس 2020 في محمية كوري في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل.

وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية الثلاثاء "قمنا أمس (الإثنين) في منطقة تيلابيري (غرب) من خلال ضربة جوية، بتحييد المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل سومانا بورا، أحد منفذي عملية قتل ستة رعايا في محمية كوري في التاسع من آب/أغسطس 2020".

وقال المتحدث باسم هيئة الاركان الكولونيل باسكال إياني لوكالة فرانس برس إن بورا "صور عملية الاعدام وأمن نشرها في وسائل الإعلام".

وكان بورا يقود مجموعة تضم عشرات المقاتلين في غرب النيجر على ما أفاد الجيش الفرنسي. وقد شن الهجوم الذي استهدفه بطائرة مسيرة عندما كان بمفرده على دراجة نارية. وقد ارسلت وحدة فرنسية على الأرض لتمشيط المنطقة وتحديد هوية الجهادي رسميا على ما جاء في بيان مشيرا إلى أن هذه العملية شنت "بالتنسيق الوثيق مع سلطات النيجر".