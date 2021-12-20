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ليل (فرنسا): قالت السلطات المحلية إن مهاجرًا سودانيًا يبلغ 16 عامًا قضى بعد محاولته الصعود إلى شاحنة الإثنين بالقرب من كاليه شمال فرنسا على أمل التسلل إلى بريطانيا.

وقال مصدر في الشرطة إن الفتى كان بكامل وعيه لدى وصول المسعفين، ونقل إلى مستشفى كاليه حيث توفي.

صباح الإثنين قبيل الساعة الخامسة "اتجه أحد المهاجرين نحو الشاحنة من جانب الراكب. وتمكن من الصعود بين قمرة القيادة والمقطورة. وعندما شغل السائق الشاحنة وانطلق سقط المهاجر" وفق ما صرح المدعي العام في بولوني سور مير لوكالة فرانس برس.

وذكر مصدر في الشرطة أن مجموعة من أربعين مهاجرا كانت برفقة الضحية. وذكر النائب العام أنهم "ألقوا حجارة على الشاحنة".

وتم الاستماع إلى سائق الشاحنة وهو من أوروبا الشرقية وأصيب بجروح طفيفة جراء المقذوفات، بحسب مصدر في الشرطة، وفتح تحقيق في مركز شرطة كاليه بتهمة القتل غير العمد.

ولا يزال مئات المهاجرين موجودين على ساحل شمال فرنسا بينهم العديد من العائلات على أمل العبور إلى بريطانيا.