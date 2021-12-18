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واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين الدبلوماسية المتمرسة دنيس كامبل باور سفيرة للولايات المتحدة في فرنسا.

وكان الرئيس جو بايدن اختارها لهذا المنصب في تموز/يوليو. وتأمنت السبت غالبية في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين كامبل باور في منصبها الجديد، هي المعروفة بدفاعها عن دور النساء في السياسة.

وعند إعلان اختيارها، شدد البيت الابيض على "كفاءاتها على صعيد ادارة الأزمات" و"سمعتها كمسؤولة تؤيد التعاون".

أدارت كامبل باور (57 عاما) السفارة الأميركية في بروكسل بين العامين 2013 و2017. وكانت عضوا في قيادة الحزب الديموقراطي وشاركت في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأسبق باراك اوباما.

عادت الى الولايات المتحدة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب. ورجعت الى الحياة السياسية عام 2019 عبر مشاركتها في الحملة الانتخابية لجو بايدن، وعرفت بدعمها الشديد للنساء.

تتقن كامبل باور الفرنسية وستكون أيضا سفيرة لبلادها في موناكو.