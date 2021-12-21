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طهران: قال الحرس الثوري إنّ إيران أطلقت عدة صواريخ من البرّ والبحر في إطار مناورات تستمر خمسة أيام في ثلاث محافظات جنوبية منها بوشهر قرب منشأة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.

وقال قائد البحرية الأميرال علي رضا تنكسيري لموقع سباه نيوز الرسمي للحرس الثوري أنّه خلال هذه التدريبات العسكرية "استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل".

وقالت سباه نيوز إنّ صواريخ أرض-أرض أُطلقت الثلاثاء وتم تشغيل أنظمة دفاع جوي من السفن أو من الساحل على شاطئ الخليج.

وأضاف المسؤول في إشارة إلى جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإستراتيجية التي تطالب بها الإمارات "نفّذنا مناورات بهدف القضاء على العدو قبل اقترابه من جزر" هرمز.

كانت تمارين "الحرب البيولوجية" أيضًا جزءًا من برنامج "الرسول الأعظم".

كما تم استخدام زوارق بتقنية إيرانية تصل سرعتها إلى 75أو 95 عقدة وقادرة على إطلاق صواريخ عالية الدقة خلال هذه التدريبات التي جرت في محافظات بوشهر وهرمزغان وخوزستان.

وقال محمد تقي إيراني نائب حاكم بوشهر للشؤون السياسية والأمنية لوكالة فارس فجر الإثنين "جرت مناورة فوق منشأة بوشهر النووية".

في 4 كانون الأول/ديسمبر أُجري اختبار للدفاعات الجوية الإيرانية في منطقة نطنز بوسط إيران، ما تسبّب في انفجار سمع دويه على بعد عشرين كيلومترًا من مجمع شهيد أحمدي روشان النووي.