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رانغون: قُتل شخص وفُقد أثر 70 شخصًا على الأقلّ جرّاء انزلاق للتربة في منجم لليشم في شمال بورما، على ما قال أحد عناصر فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس.

وأوضح "ثمة 70 إلى 100 شخص في عداد المفقودين جرّاء انزلاق للتربة حصل نحو الساعة الرابعة صباحًا" في منجم باكانت لليشم (الجاد) في ولاية كاشين.

وأضاف "نقلنا 25 جريحاً إلى المستشفى فيما عثرنا على قتيل".

ويشارك نحو 200 مسعف في الأبحاث بعضهم في مراكب في محاولة لانتشال جثث من بحيرة مجاورة على ما أفاد المصدر نفسه.

وغالباً ما تقع حوادث انزلاق تربة في هذه المنطقة الفقيرة والوعرة التي باتت مناظرها شبيهة بسطح القمر بسبب نشاطات المجموعات المنجمية الكثيفة على حساب البيئة.

وكانت أمطار موسمية غزيرة تسبّبت العام 2020 بأسوأ كارثة مع طمر 300 عامل منجم في انزلاق تربة في جبل باكانت قلب منطقة المناجم هذه قرب الحدود الصينية.

وتحقّق بورما إيرادات كبيرة جدّاً من هذا الحجر الكريم الذي عليه إقبال في الصين خصوصاً.

وأتى الإنقلاب في شباط/فبراير الماضي على أي فرصة لإنجاز إصلاح هذا القطاع الذي باشرته أونع سان سو تشي على ما قالت "غلوبال ويتنس" وهي هيئة مراقبة في تقرير صدر العام 2021.