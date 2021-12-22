قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



انتاناناريفو: ارتفع عدد ضحايا غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر إلى 64 قتيلًا على الأقل بعد اكتشاف 25 جثة إضافية، كما أعلنت السلطات البحرية الأربعاء.

وغرقت سفينة يعتقد أنها سفينة شحن تقل ركابا بشكل غير قانوني، في المحيط الهندي الاثنين وعلى متنها 130 شخصا. وكان من بين الضحايا خمسة اطفال.

وقد أنقذ 50 راكبا منذ ذلك الحين وما زال نحو 15 في عداد المفقودين. والبحث عن ناجين لا يزال مستمرا.

وقال الجنرال زافيسامباترا رافوافي لوكالة فرانس برس إنه "عثر على 25 جثة صباح اليوم قرب جزر سانت ماري ربما بسبب التيارات البحرية، ما يرفع عدد القتلى الى 64".

وقالت السلطات البحرية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن محرك السفينة عانى "مشكلة تقنية" ما جعل القارب عرضة لقوى المد والجزر وجعله يجنح على الشعاب المرجانية.

وسبح وزير في حكومة مدغشقر سافر إلى موقع الكارثة، لمدة 12 ساعة للوصول إلى الشاطئ الثلاثاء بعد تحطم مروحيته قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة.