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إيلاف من بيروت: خففت الولايات المتحدة قيودها على المساعدات الإنسانية الرئيسية التي تصل إلى أفغانستان المنكوبة بالمجاعة، ودعمت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعفاء معظم المساعدات من تهديد العقوبات.

تابعت وزارة الخزانة الأميركية قرار الأمم المتحدة من خلال توسيع تعريف المساعدة الإنسانية المسموح بها لتشمل التعليم - بما في ذلك دفع رواتب المعلمين - والسماح باستخدام أوسع للأموال الأمريكية التي تتلقاها منظمات الإغاثة العاملة داخل أفغانستان. وتحاول الولايات المتحدة استخدام المساعدات وسيلة لإجبار حركة طالبان، التي استولت على السلطة في أغسطس الماضي، على عدم قمع حقوق المرأة، بما في ذلك الحصول على التعليم.

لكن جماعات إغاثة قالت في سعيها للضغط على طالبان أن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع الأفغان العاديين نحو المجاعة. وتشكو وكالات الإغاثة منذ شهور من استمرار العقوبات الأميركية غير المشروطة على قادة وكيانات طالبان مما يعني أنه من المستحيل تقديم المساعدة إلى أفغانستان التي تديرها طالبان من خلال القنوات المصرفية العادية، لكن قرار الأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة أوضح أن المساعدة لتخفيف الاحتياجات الإنسانية لن تحتاج يتم التعامل معها على أنها أموال موجهة إلى طالبان.

لا تنتهك العقوبات

كانت الصياغة الدقيقة للقرار موضوع مفاوضات مطولة في نيويورك، وتم حلها جزئيًا بموجب اتفاق يقضي بمراجعة الآلية بعد عام، وتتضمن متطلبات إبلاغ صارمة. ينص القرار على أن المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات، لكن يُنصح وكالات الإغاثة بشدة ببذل جهود معقولة لتقليل أي فوائد تعود على الكيانات الخاضعة للعقوبات.

ويبقى أن نرى كيف ستقوم الخزانة الأميركية بمراقبة النظام الأقل صرامة ومدى سرعة الإفراج عن الأموال في البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المخصص لأفغانستان.

ومن غير المرجح أن تفرج الولايات المتحدة عن ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة لأن طالبان ستأخذها. كانت الجهود التي تبذلها دول مثل قطر لإقناع حركة طالبان بتخفيف الحظر المفروض على عمل النساء والفتيات على الذهاب إلى المدرسة غير مثمرة إلى حد كبير. ورحب مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالقرار قائلاً: "إن هذا القرار الهام سيمكن من العمل الإنساني المطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان. إنه دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة في البلاد".

أضاف: "سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني. الطريق أمامنا في أفغانستان ليس سهلاً ولا مباشرًا ".

عند ترحيبها بالقرار، سلطت الولايات المتحدة الضوء على متطلبات تقديم التقارير المنتظمة من قبل الأمم المتحدة وضرورة أن تظهر وكالات الإغاثة العناية الواجبة بأن المساعدة لم يتم تحويلها إلى أولئك الخاضعين للعقوبات. لكن الولايات المتحدة قدمت أيضًا تعريفًا واسعًا للمساعدات المسموح بها بما في ذلك "المساعدة في المأوى والاستيطان، والأمن الغذائي، والتعليم، ودعم سبل العيش، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والصحة بما في ذلك المساعدة المتعلقة بـكورونا، والتغذية، والنظافة".

إنقاذ الأرواح

وقالت المبعوثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد: "سيساعد هذا القرار في إنقاذ الأرواح، من خلال ضمان أن نظام عقوبات 1988 لا يشكل عقبة أمام تقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان. هذا يستجيب بشكل مباشر لما أخبرنا المجتمع الإنساني أنهم بحاجة إليه ”.

قال ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية: "الاستثناء الإنساني للعقوبات المفروضة على طالبان هو خطوة حاسمة ستدعم الجهات الفاعلة الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية لتوسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة وتقديمها إلى الأفغان المحتاجين دون خوف من التداعيات القانونية. هذا لا يمكن أن يأتي قريبًا بما يكفي لأن 9 ملايين شخص في أفغانستان يسيرون نحو المجاعة والعائلات الأفغانية تستعد لشتاء شديد الصعوبة ". وأضاف: "لقد أدى تعليق تدفقات مساعدات التنمية الأجنبية إلى أفغانستان - التي دعمت في السابق 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي - إلى القضاء على قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين العموميين وتقديم الخدمات العامة التي تمس الحاجة إليها، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية، لملايين الأفغان".