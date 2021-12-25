قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



الفاتيكان: استذكر البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد يوم السبت المآسي "الهائلة" و"المنسية" الجارية في سوريا واليمن في خضم النزاعين اللذين أوديا بحياة "عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين".

وقال البابا من ساحة القديس بطرس في روما خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم كما يفعل كل عام "نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم".

من جهة أخرى، دعا الحبر الأعظم إلى "الحوار" من أجل "تجنب اندلاع جديد لنزاع طويل الأمد" في أوكرانيا.