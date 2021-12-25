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هونغ كونغ: ضبطت سلطات هونغ كونغ شحنة بلغت 1,3 طن من مخدر كيتامين بقيمة تفوق مئة مليون دولار أميركي، على ما أعلنت الشرطة السبت، في أكبر كمية من نوعها تضبطها المستعمرة البريطانية السابقة.

وأوقف إثر هذه العملية ثلاثة رجال من هونغ كونغ وآخر من الجنسية الهندية، تراوح أعمارهم بين 32 عاما و47.

وقالت الشرطة إن التحقيق في القضية مستمر، من دون استبعاد توقيف أشخاص آخرين.

وصباح الجمعة، ضبطت السلطات هذه المواد المخدّرة لدى إخراجها من مركب في منطقة ليي يوي مون الساحلية.

وقال كبير المفتشين إيب ساو-يان خلال مؤتمر صحافي إن "تجار المخدرات يستخدمون قوارب صيد أو سفن أعالي البحار لنقل المخدرات إلى المياه الدولية قرب سواحل هونغ كونغ. وهم يستخدمون لاحقا سفنا لإعادة المخدرات إلى البر".

ولفتت الشرطة إلى أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أرغمت تجار المخدرات على المجازفة بتهريب كميات متفرقة في عمليات أكثر خطورة عليهم بدل الاستعانة بمهربين في المطارات.