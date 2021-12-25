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إيلاف من لندن: طوقت قوات أمنية عراقية السبت مطار بغداد الدولي اثر اقتحام متظاهرين من انصار ايران لاحدى بواباته احتجاجا على منعهم من اقامة نصب لقاسم سليماني والمهندس في الذكرى الثانية لاغتيالهما بطائرة اميركية مسيرة قرب المطار.



واقتحم عشرات المتظاهرين الذين ينتمون لمليشيات الحشد الشعبي من أنصار ايران احدى بوابات مطار بغداد الدولي بالتزامن مع قرب حلول ذكرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة من طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني يناير عام 2020 حيث يحتجون على منعهم من اقامة نصب تذكاري لهما في مكان مقتلهما قرب المطار ثم بدأوا عصر اليوم وبعد اقترابهم من المكان بتشييد نصب تذكاري لهما بحسب ما أظهرته لقطات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تابعتها "ايلاف".





انصار ايران عند مداخل مطار بغداد الدولي اليوم السبت 25 كانون الاول ديسمبر 2021 لاقامة نصب تذكاري لسليماني والمهندس (تويتر)



وقبل ذلك تجمع العشرات من أنصار الحشد الشعبي مساء الجمعة في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على محاولة ازالة قوات الامن جدارية لابو مهدي المهندس "منددين" بالمحاولة ثم قاموا بقطع شجرة أمام الجدارية بذريعة حجبها الرؤية عنها. وتسلق المحتجون مبان حول الساحة في تحد لازالة الجدارية مهددين بـ"قطع يد كل من يجرؤ على ازالة الصورة" بحسب قولهم.



أنصار ايران في البصرة ينصبون اليوم السبت جدارية لسليماني والمهندس عند مدخل المدينة في الذكرى الثانية لاغتيالهما (تويتر)

تمرين عسكري لتحرير طائرة مختطفة



وتزامنت هذه التطورات قرب المطار مع تنفيذ ضباط حرس الجو التابع للخطوط الجوية العراقية بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب وطيران الجيش ممارسة ميدانية لتحرير إحدى الطائرات المختطفة.



وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان تابعته "ايلاف" أن "هذه الممارسة أُستخدمت خلالها أساليب متطورة للتعامل مع هذه الحوادث ومنها الإنزال الجوي والإقتحام المباشر الذي يضمن سلامة المسافرين والطائرة وطاقمها ، مشيرا الى اهميـة رفع قدرات ملاكات الناقل الوطني في حال حدوث مثل هذه العمليات وكيفية معالجة التدخلات غير المشروعة والأجسام الغريبة على متن الطائرة".



يشار الى ان مطار بغداد الدولي هو أكبر مطارات العراق ويقع على بعد 16 كلم غرب العاصمة وهو مركز العمليات الرئيسي للخطوط الجوية العراقية . وحسب إحصائيات وزارة التخطيط العراقية الخاصة بالنقل الجوي فقد وصل عدد المسافرين فيه إلى 3 ملايين و222 الفا و81 مُسافر في عام 2018.