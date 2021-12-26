قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرباط: كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان زعيم المعارضة المغربي المهدي بن بركة ، الذي لقي حتفه في باريس عام 1965 كان جاسوسا للمخابرات التشيكوسلوفاكية .

وقالت الصحيفة ان بن بركة ،الذي يعد أحد رموز النضال العالمي ضد الامبريالية ، القت ملفات الحرب الباردة بظلال من الشك على استقلاليته.

يذكر انه في ظهر يوم 29 أكتوبر 1965 ، اختُطف بن بركة ، زعيم المعارضة المغربية وبطل اليسار الدولي ، لدى وصوله إلى مطعم " ليب" في شارع سان جيرمان في باريس .

على مر السنين الماضية ، ظهرت الكثير من الحقائق حول مقتل المنشق المغربي البالغ من العمر 46 عامًا ، من بينها كيف جرى نقله إلى منزل جنوب باريس ، حيث تعرض للتعذيب والقتل على أيدي عملاء المخابرات المغربية. بيد ان العديد من أنشطة بن بركة قبل وفاته ظلت محاطة بالغموض.

المهدي بن بركة يسلم على الملك الراحل محمد الخامس في إحدى المناسبات



تلقى مدفوعات كبيرة

وكشف بحث جديد في أرشيف دول الاتحاد السوفيتي السابق أن المفكر صاحب الشخصية الجذابة والدعاية والمنظم السياسي ربما كان جاسوسًا أيضًا.

تُظهر الملفات المصنفة سابقًا من براغ أن بن بركة لم يكن لديه فقط علاقة وثيقة مع جهاز الأمن التشيكوسلوفاكي المخيف( إس تي بي) ، بل إنه تلقى منه مدفوعات كبيرة، نقدًا وعينيًا.

ان بن بركة الذي غالبًا ما يتم تصويره على أنه مقاتل ضد المصالح الاستعمارية ومناضل من اجل العالم الثالث ، كشفت الوثائق عن صورة مختلفة تمامًا: رجل كان يلعب في العديد من الجوانب ، وكان يعرف الكثير ويعرف أيضًا أن المعلومات كانت ذات قيمة كبيرة في

الحزب الباردة .



أكورا: انتهازي يلعب لعبة خطيرة للغاية

في سياق ذلك ، قال الدكتور جان كورا ، الأستاذ المساعد في جامعة تشارلز في براغ ، الذي تمكن من الوصول إلى الملف " إنه انتهازي كان يلعب لعبة خطيرة للغاية".

ولا يزال بن بركة بطلاً بالنسبة للكثيرين من اليسار ، وتنفي أسرته بشدة أي اتهامات بأنه متورط في التجسس أو تربطه علاقات وثيقة بأي دولة.

أثيرت إمكانية وجود صلة بين بن بركة و " إس تي بي" لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عامًا ، على الرغم من أن القليل منهم أولى اهتمامًا كبيرًا بالتحقيقات التي أجراها صحفي تشيكي انذاك . لكن كورا لم يكن قادرا فقط على الوصول إلى ملف بن بركة بأكمله في أرشيفات StB ، بل قام بمراجعة 1500 صفحة مع آلاف الوثائق السرية الأخرى التي تم إصدارها حديثًا.

"ليس هناك شك في [الاتصال التشيكي]. كل الوثائق تؤكد ذلك، يقول كورا.



اللقاء مع اكبر جواسيس المخابرات التشيكوسلوفاكية

وتبعا لملفات المخابرات التشيكوسلوفاكية التي إطلع عليها كورا ، بدأت علاقة بن بركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالية في عام 1960 ، عندما التقى بأكبر جواسيسه في باريس بعد مغادرة المغرب هربًا من نظام الملك الحسن الثاني.

كان جواسيس براغ،تضيف الصحيفة، يأملون أن يقدم لهم هذا الزعيم البارز في مرحلة نضال المغرب من أجل الاستقلال، ومؤسس أول حزب اشتراكي معارض، معلومات قيمة ، ليس فقط حول التطورات السياسية في المملكة ، ولكن أيضًا حول تفكير القادة العرب مثل الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

وأشار الوثائق ايضا إلى أن بن بركة كان أيضًا شخصية رئيسية في "الحركة المناهضة للإمبريالية للدول الأفريقية والآسيوية" ، والتي شملت اتصالاتها مالكولم إكس وتشي جيفارا ونيلسون مانديلا.



مصدر معلومات قيمة

وكشفت الأرشيفات بعد وقت قصير من اجتماعاتهم الأولى ، أن مكتب" إس تي بي " أبلغ عن أن بن بركة كان مصدرًا لمعلومات "قيّمة للغاية" ومنحته اسما رمزيا هو "الشيخ".

بحلول سبتمبر 1961 ،وفقًا للوثائق ذاتها ، تلقى بن بركة 1000 فرنك فرنسي من " إس تي بي "مقابل تقارير حول المغرب ادعت أنها نُسخت من النشرة الداخلية لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسي .

وفي الواقع ، تضيف ( الغارديان) كانت المادة متاحة للجمهور ، مما أدى إلى الغضب والإحراج في براغ عندما تم اكتشاف الخداع. ومع ذلك ، عُرض على بن بركة رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى غرب إفريقيا لجمع معلومات استخبارية عن الأنشطة الأميركية في غينيا الاستوائية، وهي مهمة اعتبرت إيجابية .



بوادر الشك

لكن التشيكوسلوفاكيين سرعان ما بدأوا في الشك في أن بن بركة كانت له علاقات مع لاعبين آخرين في الحرب الباردة ، حيث سمعوا في فبراير 1962 من عميل في فرنسا أن "الشيخ"التقى نقابيًا أميركيًا في حانة " الفيل الابيض "في باريس ، وتلقى شيكا بالدولار الأميركي مما ادى إلى مخاوف لديهم من أن بن بركة كانت له صلات بوكالة المخابرات المركزية( سي اي ايه) ، التي كانت حريصة على دعم الإصلاح الديمقراطي في المغرب، وتأمين تموقع المملكة ضمن المعسكر الغربي.

وقال كورا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي التشيكوسلوفاكي كان يتلقى المزيد من التقارير التي تزعم أن بن بركة كان على اتصال بالولايات المتحدة ، على الرغم من أن السياسي المغربي نفى ذلك دائمًا عند مواجهته.

المهدي بنبركة رفقة الملك الحسن الثاني أيام كان وليا للعهد



المساعدة في التأثير على القادة في إفريقيا

ومع ذلك ، استمرت العلاقة . ودعا التشيكوسلوفاكيون بن بركة إلى براغ ، حيث وافق على المساعدة في التأثير على السياسة والقادة في إفريقيا مقابل 1500 جنيه إسترليني في السنة، حسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية .

وجرى ايضا إرسال بن بركة إلى العراق للحصول على معلومات حول انقلاب فبراير 1963 ، وحصل مقابل ذلك على 250 جنيهًا إسترلينيًا ، وفقًا للوثائق.

في الجزائر ، التقى بن بركة مرارًا أحمد بن بلة ، الرئيس والصديق ، وأبلغ عن الوضع في الدولة المستقلة حديثًا.



معلومات قبل زيارة خروتشوف للقاهرة

في القاهرة ، طُلب منه جمع معلومات من كبار المسؤولين المصريين يمكن أن تساعد السوفييت في المفاوضات خلال زيارة نيكيتا خروتشوف ، رئيس الوزراء السوفيتي للقاهرة .

وصلت تقارير بن بركة إلى أجهزة المخابرات السوفيتية ، التي اعتبرت المواد المقدمة "ذات قيمة عالية".

وكمكافأة على خدماته ، جرت دعوته وأطفاله الأربعة لقضاء عطلة إلى منتجع صحي في تشيكوسلوفاكيا ، وفقًا لأبحاث كورا.



لا يوجد مستند بتوقيعه

ويضيف كورا"لم يعترف بن بركة أبدًا بأنه كان يتعاون [مع أجهزة المخابرات] ، ولم يدرجه مكتب المخابرات المركزية أبدًا كعميل ، فقط باعتباره" جهة اتصال سرية ". لكنه كان يقدم معلومات ، وكان يتقاضى رواتب ".

وزاد كورا قائلا :" لقد كان ذكيا جدا . لا يوجد مستند بتوقيعه ، ولا توجد عينات من كتاباته. تم استجوابه شفهيا لساعات ... في بعض الأحيان ، كان يستخدم آلة كاتبة لكنه رفض كتابة أي شيء باليد ".



المؤتمر الثلاثي القارات

وذكرت " الغارديان" ان بن بركة في أشهره الأخيرة ، كان مشغولاً في تنظيم المؤتمر الثلاثي القارات ، وهو حدث من شأنه أن يجمع في كوبا العشرات من حركات التحرير والجماعات الثورية ورعاتها. وسيصبح المؤتمر لحظة حاسمة في تاريخ مناهضة الاستعمار الدولية في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، وأراد الناشط المخضرم أن يرأس الحدث.لكن السوفييت اشتبهوا في أنه أصبح قريبًا جدًا من الصينيين ، خصومهم على قيادة اليسار العالمي.

قال المسؤولون السوفييت لـ " إس تي بي "التشيكوسلوفاكي ، إن بن بركة تلقى 10 الاف دولار من بكين ، وضغطوا على الجهاز لسحب أي دعم أو حماية له.

ومع ذلك ، أحضر " إس تي بي " بن بركة إلى براغ للتدريب لمدة أسبوع على الاتصالات والرموز والمراقبة والمراقبة المضادة.لكن ذلك جرى بعد فوات الأوان. وبعد أسبوع من طلب مسدس من " إس تي بي "، تم اختطاف بن بركة وقتله .