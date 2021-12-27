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إيلاف من بيروت: هل يمكن أن تأتي السنة الجديدة بحرب لبنان الثالثة، فتشعل المنطقة وتعيد أميركا إلى الشرق الأوسط؟ وكما قال هال براندز، الذي يكتب لمؤسسة هوفر، في عام 2019: "لم تختف المصالح الأميركية في المنطقة، واحتمال تأثير مشاكل الشرق الأوسط على أميركا، إذا تركت دون معالجة، مرتفع كما كان دائمًا. إذا سارعت الولايات المتحدة إلى الخروج، فقد تجد أنها تتراجع في ظل ظروف أسوأ وبتكاليف أعلى في المستقبل".

لدى إسرائيل "خطان أحمران" على الأقل في التعامل مع إيران ووكيلها حزب الله في لبنان. أكثر الروايات التكهنية التي تم الإبلاغ عنها هي قيام إسرائيل بقصف استباقي للمنشآت النووية الإيرانية وإطلاق إيران العنان لصواريخ حزب الله البالغ عددها 150 ألف صاروخ. يمكن أن يطغى ذلك على القبة الحديدية الإسرائيلية وأنظمة ديفيدز سلينغ وأرو المضادة للصواريخ. تهيمن هذه الرواية على الأخبار، تاركة وراءها مناقشة أخرى أقل وضوحًا حول ما قد يؤدي في الواقع إلى المواجهة التالية على الحدود الشمالية لإسرائيل مع إيران - ما يسميه البعض الآن حدود إسرائيل ولبنان وسوريا.

خطر حزب الله

قد لا يكون ما يدفع إسرائيل إلى التحرك متعلقًا بمسيرة إيران لتكون دولة نووية. يمكن أن يكون حزب الله قادرًا على إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه يمكن أن تدمر إسرائيل من الشمال إلى الجنوب. قد يكون هذا هو ما يجبر إسرائيل على توجيه ضربات استباقية إلى جميع أنحاء لبنان، ما يشعل حربًا إقليمية. لهذا السبب، لا يجوز لأميركا أن تغض الطرف عن لبنان.

أضف إلى ذلك احتمال قيام إسرائيل بغزو بري واسع النطاق إذا رأت أنها لا تستطيع صد مخازن الصواريخ الموجهة بدقة الإيرانية وحزب الله ومواقع التصنيع بما يكفي من خلال حملة جوية فقط. تعلمت إسرائيل حدود الهجمات الجوية النقية من حرب لبنان الثانية، لكنها حسنت قدراتها بشكل ملحوظ خلال حروب غزة الخمس الأخيرة. دمرت حرب "حارس الأسوار" في مايو 2021 شبكة أنفاق حماس تحت الأرض. سيتم تطبيق هذه المعرفة على شبكة حزب الله السرية الأكثر صعوبة والأصول العسكرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني هناك.

تعرف إسرائيل أن الوقت ليس في صالحها. إذا اندلعت الحرب، فإن المجتمع الدولي سيجبر إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار قبل الأوان بسبب الخسائر في صفوف المدنيين. لذلك، سيتعين على إسرائيل إلحاق الضرر بها في فترة زمنية قصيرة، مما قد يتطلب غزوًا بريًا.

قد يحدث هذا السيناريو عاجلاً وليس آجلاً. وبحسب عاموس هاريل، مراسل "هآرتس" العسكري والمحلل الدفاعي: "يبدو أن حزب الله على وشك إنتاج معدات دقيقة لصواريخه في لبنان. وقد اعتبر هذا التطور خطا أحمر. هل يجب مهاجمة مواقع التصنيع مع خطر الحرب؟ من ناحية أخرى، ألا تفرض الأزمة السياسية والاقتصادية الواسعة في لبنان قيودًا خطيرة على مجال مناورة حزب الله؟".

حرب بين الحروب

قد تقول إن إسرائيل تفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، بضرباتها العسكرية في جميع أنحاء سوريا على أهداف إيرانية ومواقع حزب الله. لكن هذا في سوريا وحتى الآن الضربات الإسرائيلية على لبنان لا تُقارن. إن "حرب إسرائيل بين الحروب" هي لعبة جيوسياسية معقدة تضرب فيها إسرائيل أسلحة مصنعة وذات توجيه دقيق تنتقل عبر سوريا إلى لبنان. في هذه اللعبة الصعبة، تنسق إسرائيل مع روسيا للسماح لها بالوصول لشن ضربات دون إثارة رد روسي مضاد للصواريخ.

في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا توافق على قيام إسرائيل بضرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا، لأن وجود إيران يهدد بتقويض مكاسب روسيا الكبيرة هناك: قواعدها الجوية والبحرية المحدثة حديثًا في اللاذقية وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط..

لا يسع حزب الله أن يبدو ضعيفاً مع عدم الرد. كما يمكنه استخدام هجوم إسرائيلي للادعاء بأنه "المدافع الحقيقي" عن السيادة اللبنانية، مع وجود جيش لبناني عاجز. أرسلت أميركا مؤخرًا 67 مليون دولار إضافية إلى الجيش اللبناني على أمل كاذب أن يتمكن من موازنة حزب الله - لكن هذا يعادل استخدام مسدس لمحاربة مدفع رشاش سريع النيران.

خراب لبنان وانهيار اقتصاده سيكون من السوء بما فيه الكفاية. لكن ما يجعل الحرب المحتملة القادمة أكثر خطورة هو أنها ستكون على الأرجح حربًا شمالية، وليست حربًا إسرائيلية - لبنانية فقط. سوريا جزء من الجبهة الشمالية لإيران، مع الحرس الثوري والميليشيات التي تسيطر عليها إيران وحزب الله. سيتم تفعيل كل شيء إذا قصفت إسرائيل لبنان، بما في ذلك الميليشيات العراقية الخاضعة للسيطرة الإيرانية في غرب العراق. قد تسمح التداعيات حتى لتركيا بالاستفادة من تركيز العالم على القتال في الجنوب، للتحرك ضد الأكراد المتحالفين مع أميركا في شمال سوريا.

10 آلاف قتيل إسرائيلي

عند التحدث إلى المحللين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، فإن القتلى المقدرين في حرب الشمال سيتراوح من 600 إلى 10000 إسرائيلي، مع أضرار كبيرة بالممتلكات وأضرار نفسية. سيتحمل الإسرائيليون في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط الأشخاص في شمال إسرائيل، وطأة المذبحة إذا كان لدى حزب الله ما يكفي من الصواريخ الموجهة بدقة بعيدة المدى بعد الضربة الإسرائيلية. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن لإيران أن تتحول إلى المواجهة البحرية، فتهاجم منشآت الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط. وسيؤثر ذلك في مصالح مصر وقبرص واليونان والأردن، وجميعهم يستفيدون من إنتاج إسرائيل للطاقة.

هذا السيناريو هو آخر ما تريده أميركا لأنها تتجه نحو الشرق الأقصى لمواجهة الصين وتأمل أن توافق إيران على الانضمام مرة أخرى إلى شكل من أشكال الاتفاق النووي. قد يكون العام المقبل هو العام الذي سيعيد تشكيل شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد يجبر عام 2022 الولايات المتحدة على العودة إلى الشرق الأوسط. في أقل تقدير، فإن القوات الأميركية الموجودة على الحدود السورية العراقية - التي تلعب دورًا مهمًا في إعاقة إعادة إمداد إيران لأنظمة الأسلحة إلى سوريا ولبنان وتنسق مع الحلفاء الأكراد - ستوضع في موقف أكثر صعوبة.

من المحتمل أن يأتي وقت تشعر فيه إسرائيل بأنها مضطرة للعمل ضد حزب الله، وقد يكون ذلك قريبًا. ستحتاج القيادة الأميركية إلى موازنة مصالح الولايات المتحدة في تقرير ما إذا كانت أو كيفية مساعدة إسرائيل على النجاح في مهمتها بسرعة.