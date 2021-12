إيلاف من بيروت: هدد جلعاد اردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الخميس، حزب الله إنه في حال أطلق النار على إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين، سيدمر الجيش الإسرائيلي البنى التحتية في لبنان.

وغرد أردان على حسابه الرسمي في "تويتر" الخميس، تهديده هذا، مرفقًا بصورة له مع 12 سفير أجنبي في إسرائيل، صحبهم في زيارة إلى أحد الأنفاق التي حفرها "حزب الله "على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، واكتشفها الجيش الإسرائيلي فدمرها.

It is my honor to welcome 12 of my @UN Ambassador friends from around the world to Israel! Over the next week together, we will experience the uniqueness of Israel & see what makes 🇮🇱 remarkable. Back at the UN, I'm sure these memories will help guide their diplomatic work. pic.twitter.com/J5ZuvKnfbZ