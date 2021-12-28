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إيلاف من بيروت: نشر الناتو مقاتلات F-15 في قاعدة برومانيا بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات بين فلاديمير بوتين وجو بايدن، والتي قال فيها الزعيم الروسي إن روسيا ترغب في الحصول على ضمانات بأن التحالف لن يتوسع.

أفاد الناتو أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الوجود الجوي للحلفاء في منطقة البحر الأسود و "تحسين التشغيل البيني" بين الحلفاء. علاوة على ذلك، قال الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ إن الناتو سيواصل "توسعه" على حدود روسيا.

قال نائب رئيس أركان القيادة الجوية للحلفاء، العميد جويل كاري: "تعتبر الطائرات المقاتلة الإضافية من طراز F-15 الأميركية ميزة مرحب بها وسيكون لها تأثير إيجابي على قدرات الردع التابعة للحلفاء". وأضاف أن "القدرة على نشر طائرات الحلفاء بسرعة لدعم الناتو أمر حيوي لاستعدادنا ويظهر قدرة القوات على المناورة".

مبادرة بناء القدرات العسكرية لا تأتي فقط من قيادة حلف شمال الأطلسي. أعلنت السلطات الرومانية مؤخرًا عن شراء حوالي 32 مقاتلة من طراز F-16 مستعملة من النرويج لتحديث قواتها الجوية. وبحسب تقارير إعلامية رومانية، فإن الصفقة ستكلف بوخارست أكثر من 1.5 مليار دولار، بحسب "غازيتا" الروسية.

قال ستولتنبرغ نفسه في 16 ديسمبر إن الناتو سيستمر في التوسع، على الرغم من موقف موسكو. وقال "لقد قبلنا بالفعل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، على الرغم من احتجاجات روسيا"، مشددًا على أن التحالف لن يتنازل مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا وجورجيا.

قبل أيام قليلة من خطاب ستولتنبرغ، دعا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، خلال مشاورات هاتفية مع الرئيس بايدن، إلى زيادة القوة العسكرية لحلف الناتو في رومانيا ومنطقة البحر الأسود.

نقطة التجمع الرومانية

رومانيا هي إحدى موطئ قدم الناتو الرئيسية على ساحل البحر الأسود. في يناير الماضي، نشرت القيادة الأميركية في أوروبا وأفريقيا طائرات استطلاع من طراز MQ-9 Reaper وضربات جوية بدون طيار في البلاد في قاعدة Campia-Turziy الجوية.

تعرضت سياسة بايدن تجاه روسيا لانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، كما يقول روسلان بوكوف، مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات. وفقًا للخبير، فإن الوضع معقد بسبب حقيقة أن الهجمات على روسيا هي الاحتلال الرئيسي لبعض الدول الأعضاء في الناتو، بما في ذلك دول البلطيق وبولندا.

لذلك ذهب بايدن من جهة إلى المفاوضات، وكانت خطوة حكيمة وشجاعة نحو التهدئة. لكن في الوقت نفسه، بالنسبة إلى النقاد المحليين، الذين اقتنعوا بأنه استسلم لبوتين وقدم تنازلات من جانب واحد له، أصبح هذا دليلًا على أن بايدن يحاول ممارسة ضغوط إضافية على روسيا".

يلفت رسلان بوخوف الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يفهمان "أصول وأصول" الأزمة الحالية. ووفقًا له، فإن معظم المراقبين الغربيين يميلون إلى إلقاء اللوم على الرئيس الروسي في العلاقة الصعبة بين الناتو وروسيا. ومع ذلك بدأت الصعوبات في عهد الرئيس بوريس يلتسين، عندما "رفض الغرب بشكل واضح" دعم موسكو في قتال الإرهابيين خلال الحرب الشيشانية الأولى.

يعتقد الاستراتيجيون الغربيون أنهم بهذه الدورية يرسلون إشارة قوية إلى بوتين يطالبه بالتراجع. ولكن في الواقع، فإن هذا الإجراء يقنع القادة الروس والمواطنين العاديين أكثر من أننا نفعل الشيء الصحيح عندما نطالب الناتو بالتوقف عن التوسع في الشرق. يستمر تعزيز الجناح الجنوبي الشرقي لتحالف شمال الأطلسي، كما يقول ديمتري دانيلوف، رئيس قسم الأمن الأوروبي في معهد أوروبا، الأكاديمية الروسية للعلوم.

لم يتم اختيار رومانيا عن طريق الصدفة لأن البلاد كانت تقليديًا واحدة من موطئ قدم حلف شمال الأطلسي الرئيسية من حيث النشاط العسكري والتخطيط.

يلفت دانيلوف الانتباه إلى حقيقة أن الإجراءات العسكرية الحالية لحلف الناتو كانت مخططة حتى قبل الاجتماع بين بوتين وبايدن، لذلك لن يقوموا بإلغائها. قال دانيلوف: "بالمعنى العسكري، يتناسب هذا المنطق جيدًا مع مفهوم احتواء الناتو والولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتحاد الروسي".

يلفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا قد حددتا مواقفهما ومخاوفهما بشأن توسع الناتو خلال المحادثات الأخيرة بين قادة البلدين. ومع ذلك، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم مناقشة هذه المواقف بطريقة بناءة.

"هل سيتمكن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة من تصحيح أخطاء آليات الاتصال الجديدة من أجل العمل من أجل نتيجة؟ بعد كل شيء، يجب أن تكون النتيجة انخفاض في التوتر العسكري والمخاطر المتبادلة في منطقة البحر الأسود"، يسأل الخبير.

الناتو بالنسبة لهم جميعًا

على الرغم من رغبة قادة روسيا والولايات المتحدة في مواصلة الحوار حول عدم توسيع الناتو، يعلن ستولتنبرغ بانتظام عن خطط لمزيد من التوسع في الشرق. لذلك، بعد اجتماع مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أعلن رئيس الناتو رغبة المنظمة في مواصلة تقديم الدعم العسكري إلى كييف.

التقى ستولتنبرغ بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل على "زيادة تعميق التعاون بين الناتو وأذربيجان".

قائمة دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي يتواصل معها الأمين العام لحلف الناتو عن كثب، لا تنتهي عند هذا الحد. في اليوم السابق، أجرى ستولتنبرغ أيضًا محادثات مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي. لم يفشل ستولتنبرغ في تذكير زميله بأن الناتو مستعد لتقديم "دعم سياسي وعملي قوي دائمًا" لجورجيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وشدد الأمين العام على أن تبليسي من أقرب شركاء الناتو.