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أثارت الزيادة الواضحة في تهريب المخدرات إلى العراق، مع تداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان و"المافيا" في سوريا، القلق.

إيلاف من بيروت: في أوائل ديسمبر الماضي، حثت المديرية المكلفة مكافحة المخدرات في محافظة ميسان العراقية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد على طول الحدود الإيرانية، على بناء المزيد من مرافق الاحتجاز في أسرع وقت ممكن بسبب الارتفاع الحاد في عدد المعتقلين. الاعتقالات المتعلقة بالمخدرات وعدم القدرة على إيواء جميع الموقوفين. مع ذلك، يبدو أن المشكلة تمتد عبر البلاد بأكملها.

في العراق، أصبح استخدام الميثامفيتامين - وليس تهريب المخدرات المختلفة فحسب - يمثل مشكلة أكبر في السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت مصادر عراقية مقربة من قوات الأمن. ويشترك العراق بحدود طويلة مع إيران، والتي شهدت زيادة في عدد الأفغان الفارين من وطنهم بعد سيطرة طالبان في منتصف أغسطس. تأتي كمية كبيرة من المخدرات التي يتم تهريبها عبر إيران من أفغانستان منذ سنوات عديدة.

أفغان وفوضى

أفاد المجلس النرويجي للاجئين في 10 نوفمبر الماضي أن بين 4000 و5000 أفغاني يفرون إلى إيران عبر المعابر الحدودية غير الرسمية يومياً، مضيفًا أن "ما لا يقل عن 300 ألف أفغاني" دخلوا منذ سيطرة طالبان. وهذا يشير إلى ضعف السيطرة على الحدود وما يترتب على ذلك من احتمال زيادة تهريب المخدرات أيضًا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي.

أشار تقرير صادر عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان على المخدرات نُشر في نوفمبر 2020 إلى أن "أحد الابتكارات المهمة على مدى السنوات الثلاث الماضية كان التنويع في إنتاج ومعالجة كميات كبيرة من الإيفيدرين والميثامفيتامين من قبل الأسر الريفية في جنوب غرب أفغانستان".

أشار ديفيد مانسفيلد، الخبير في زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان، في تغريدة نُشرت في 3 ديسمبر، إلى أن تحليل الصور "يدعم التقارير الواردة من الأرض ويُظهر قدرة متزايدة على إنتاج الإيفيدرين، مع زيادة بنسبة 34 في المئة في عدد مختبرات الإيفيدرين التي تم تحديدها خلال العام الماضي"، مشددًا على أن المختبرات "التي كانت موجودة بالفعل يبدو أنها تنتج المزيد من المخدرات".

في غضون ذلك، على الحدود الغربية للعراق، تستمر تجارة مخدرات الكبتاغون في الازدهار، وفقًا لمصادر أمنية محلية التقى بها هذا الصحفي شخصيًا في العديد من الرحلات الصحفية إلى المنطقة الحدودية في السنوات الأخيرة.

تخضع مساحات شاسعة من الأراضي في الأنبار الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، وللكثير منها مقاتلون في وحدات الحشد الشعبي، لكنها تعلن صراحة أنها جزء من "المقاومة" التي تقودها إيران.

التنف.. وحزب الله

عبر الحدود في سوريا، غالبًا ما أوقفت حامية التنف مع المعارضة السورية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة محاولات تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون. وثكنة التنف قاعدة عسكرية داخل الأراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في الجزء الشرقي من محافظة حمص جنوب دير الزور في البادية. كان من المعروف أن الوجود العسكري الأميركي الكبير موجود هناك ابتداء من أوائل عام 2016.

يستغل حزب الله اللبناني الأراضي السورية لزراعة المخدرات وإنتاجها، وهذا أصبح مصدر دخل مهم له في حربه على الشعب السوري. وتم تأكيد تورط الحكومة السورية وحزب الله في التجارة الإقليمية للمواد غير المشروعة بما في ذلك الكبتاغون بشكل كبير من خلال العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا متعمقًا في 5 ديسمبر الماضي، جاء فيه أن "صناعة المخدرات غير القانونية التي يديرها شركاء أقوياء وأقارب الرئيس بشار الأسد نمت لتصبح عملية بمليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية السورية وتحول البلاد إلى أحدث مخدر في العالم".