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بغداد: أُحبط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين الثلاثاء حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة واشنطن، كما أفاد مسؤول في التحالف وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أنه تمّ إسقاط المسيرتين.

وقال المسؤول إن "القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت... بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح"، مضيفاً أن "محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا"، وهو الثاني خلال أٌقلّ من يومين ضد المصالح الأميركية في البلاد، بعد هجوم مماثل الاثنين تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.