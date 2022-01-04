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باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الثلاثاء أنه "يرغب" في الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحسم قراره بعد.

وأوضح "أرغب بالترشح. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن (القرار)". وأضاف ردا على أسئلة قراء الصحيفة "هذا القرار يتعزز في داخلي. واحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".