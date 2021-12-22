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باريس: أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال "بوضوح شديد" الأربعاء أن "الاستحقاقات الديموقراطية ... سيتم الالتزام بها"، قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية وفي أوج موجة خامسة من وباء كوفيد-19.

وقال المتحدث غابريال أتال خلال عرضه نتائج اجتماع مجلس الوزراء إن "الأمر يتعلق بالحياة الديموقراطية لبلدنا"، مؤكدا من جديد أنه ليس هناك أي مشروع لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل "مطروح على الطاولة ولا تحتها ولا في الخزانة المجاورة لها".

ومن المقرر أيضًا إجراء انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو 2022.