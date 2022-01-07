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إيلاف من بيروت: غرّد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عن إسقاط مسيّرة لحزب الله تحتوي على صور سرية لتدريبات يخضع لها عناصر الحزب على استخدام المسيرات.

قال أدرعي في تغريدته: "مسيّرة تابعة لحزب الله أسقطت مؤخرًا كانت تحوي صورًا سرية يبدو انها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة. كما سجّل ارتفاع في عدد مسيرات حزب الله التي أسقطتها قوات جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة".

تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات. لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب pic.twitter.com/kjdJelD8iQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

أضاف أدرعي في تغريدة أخرى: "تمكنت قواتنا في الأشهر الأخيرة من إسقاط مسيرة لحزب الله الإرهابي عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات. لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب".

في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي pic.twitter.com/rCipo3605R — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 7, 2022

وتابع: "في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيّرات ساهمت وعززت قدرات الجيش على رصدها بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التي أُسقطت على يد قواتنا، آخرها كان الأسبوع الماضي".