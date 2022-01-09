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إيلاف من لندن: تسببت خلافات بين الكتل السياسية الاحد الى تأجيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد الى المساء بطلب من الاطار الشيعي المتطلع الى اتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر.

وعقدت الكتل البرلمانية الكبرى اجتماعات اللحظة الاخيرة بشكل منفرد صباح اليوم قبيل الموعد المحدد لجلسة البرلمان قبل تأجيلها لكن كتلة الإطار التنسيقي الشيعي قد طلبا رسميا إلى رئيس البرلمان الأكبر سنا محمود المشهداني لإرجاء انعقاد الجلسة لبضع ساعات فتمت الاستجابة للطلب وتحديد الثانية مساء (بتوقيت غرينتش) للانعقاد.



وحدد الإطار التنسيقي اليوم خيارين لترشيح رئيس مجلس النواب ونائبيه وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية فيما أشار إلى ان هناك سيناريوهات متعددة بعد أداء اليمين الدستوري للنواب الفائزين المفترض ان يتم اليوم.



وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ضمن الاطار للوكالة الرسمية "لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على اعتبار ان الطرفين يمثلان الكتلة الأكبر" .. مبيناً "أمامنا خياران، إذا حصل اتفاق مع الكتلة الصدرية على أنهم الكتلة النيابية الأكثر عدداً سنباشر بالإجراءات الأخرى في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية ولكن في حال عدم الاتفاق وهو الحاصل الآن نعتقد أنه يصار إلى تمديد الجلسة لغرض المداولة".



يأتي ذلك في وقت بدأت الكتلتان : الإطار التنسيقي والتيار الصدري جمع تواقيع للنواب لتشكيل الكتلة الاكبر حيث ان كلا الطرفين يقولان إنهما الكتلة الأكثر عدداً.

وتواصل الكتلتان اتصالات مع النواب المستقلين والكتل الصغيرة لاقناعها بالنضمام الى احداهما لزيادة عدد نوابها.

مرشحو نائبي رئيس البرلمان



وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ترشيح النائب عن محافظة كركوك الشمالية القيادي في الحزب شاخوان عبدالله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

ومن جهته رشح التيار الصدري القيادي في التيار حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي سيكون سنيا بحسب المحاصصو الطائفية المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 . كما رشح الاتحاد الاسلامي الكردستاني رئيس كتلته النيابية مثنى أمين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

اما الاطار التنسيقي الشيعي فيتجه لترشيح احمد الأسدي القيادي في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري لتولي منصب النائب الاول لرئيس البرلمان المرشح الاقوى له محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الذي يمثل المكون السني.

موقف الاكراد



وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، طرح عدة اسماء لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت عضو الاتحاد ديلان غفور لوكالة الانباء العراقية الرسمية إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب رئاسة الجمهورية".. لافتةً إلى ان "هناك عدة أسماء موجودة ولكن لم يتم حسم اسم معين حتى الآن".

استقالة نائبين فائزين



واليوم اعلن نائبان فائزان بعضوية البرلمان الجديد استقالتهما وذلك قبيل انعقاد جلسته الاولى.

فقد اعلن كل من محافظ البصرة الجنوبية اسعد العيداني ومحافظ الانبار الغربية علي فرحان حميد استقالتيهما من دون توضيح اسباب ذلك لكنه يعتقد انها تأتي بسبب الخلافات الحادة بين الكتل السياسية والرغبة بالنأي بمنصبيهما عن هذه الخلافات.

المقاعد البرلمانية



ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا بينها 246 للرجال و83 للنساء و9 مقاعد للمكونات.

وتوزعت المقاعد البرلمانية على النحو الاتي: بغداد 71 مقعدا للرجال 52 والنساء 17 و2 للمكونات واحد لكل من المسيحيين والصابئة .. نينوى 34 مقعدا منها ثلاث مقاعد للمكونات واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 12 مقعدا بينها واحد للكرد الافيلية، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 13 مقعدا وواحد للمكون المسيحي.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا وواحد للمسيحيين. دهوك 12 مقعدا وواحد للمسيحيين والسليمانية 18 مقعدا.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد المكونات المسيحية والشبكبة والايزيدية والافيلية الاكراد والصابئية 67 مرشحا بينهم 53 من الذكور و14 من الاناث يتنافسون على 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وصابئي في بغداد وشبكي في نينوى و افيلي كردي في واسط وايزيدي في نينوى.

يشار الى انه بحسب الدستور العراقي فان على البرلمان ان ينتخب خلال 30 يوما بعد جلسته الأولى رئيسا جديدا للجمهورية عليه أن يكلّف شخصة ترشحها الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما.