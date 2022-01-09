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نيويورك: لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، عن "مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب".

ومن بين القتلى تسعة قصّر، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مكتب آدامز.

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

وكان عناصر الإطفاء أشاروا في حصيلة سابقة الى إصابة ثلاثين شخصا.

وأسفر حريق الأربعاء الفائت في مبنى سكني في فيلادلفيا عن مصرع 12 شخصا بينهم ثمانية أولاد.

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها الى الصيانة اللازمة.