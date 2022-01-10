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واشنطن: نددت الولايات المتحدة الإثنين بالحكم الجديد بالسجن الذي صدر بحق الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "اعتقال أونغ سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي تشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون".
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