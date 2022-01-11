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أديس أبابا: قتل 17 مدنياً في ضربة شنت بواسطة طائرة مسيرة في بلدة ماي تسيبري في إقليم تيغراي في إثيوبيا على ما أفاد عاملون في منظمات إنسانية.

وقال أحد هؤلاء العاملين نقلاً عن شهود عيان "وقعت الضربة بعد ظهر الأمس (الاثنين) في ماي تسيبري وأسفرت عن مقتل 17 مدنياً يعملون في طاحونة دقيق".

وأتى الهجوم بعد أيام قليلة على مقتل عشرات الأشخاص وجرح كثيرين في ضربة أخرى بطائرة مسيرة على مخيم نازحين في شمال غرب تيغراي. وتشهد المنطقة حرباً عنيفة منذ 14 شهراً.

وقال المصدر نفسه إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح ونفق 16 حماراً في ضربة الاثنين في ماي ستيبري الواقعة في شمال غرب تيغراي أيضاً.

وأضاف "أخبرني شاهد عيان أن الطائرات المسيرة حلقت لفترة وجيزة قبل أن تلقي القنابل".