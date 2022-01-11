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باكو: قتل جندي أذربيجاني بتبادل لإطلاق النار مع القوات الأرمينية عند الحدود بين البلدين، بحسب ما أعلن وزير دفاع هذه الدولة الواقعة في القوقاز.

وتعلن أرمينيا وأذربيجان تكراراً عن اشتباكات مسلحة دامية، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وضع حداً لحرب استمرت 6 أسابيع، بهدف السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وقال الوزير الأذربيجاني "قتل جندي بعد استفزاز من القوات المسلّحة الأرمينية عند الحدود".

وأشار إلى أنّ الحادث حصل في منطقة كلبادجار الحدودية القريبة من قره باغ.

ولم ترد يريفان على هذه الاتهامات. وأعلنت فقط جرح أحد عسكرييها الثلاثاء بنيران أذربيجانية في منطقة جيغاركونيك الأرمينية الحدودية.

وكانت سلطات ناغورني قره باغ الموالية لأرمينيا أكّدت مساء الإثنين تعرّض أربعة مدنيين لإطلاق نار من قبل القوات الأذربيجانية بينما كانوا يزرعون.

إطلاق نيران

وأوضحت أن "إطلاق نيران كثيفاً" استمر لخمس عشرة دقيقة تقريباً قبل أن تتدخّل قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في المنطقة منذ توقيع وقف إطلاق النار في 2020، وتضع له حداً.

كذلك أشارت سلطات ناغورني قره باغ إلى قصف القوات الأذربيجانية قرية في منطقة مارتوني، أدى إلى تدمير سيارة مدنية، من دون إيقاع خسائر في الأرواح.

ونفت أذربيجان من جهتها قصف القرية.

وكانت القوات الأذربيجانية اتهمت السبت القوات الأرمينية بإضرام نيران بواسطة قاذفات قنابل وأسلحة ثقيلة في مواقع في منطقة كلبادجار.

وأدت الحرب بين هذين البلدين إلى مقتل 6500 شخص في 2020 وانتهت بهزيمة محرجة لأرمينيا التي خسرت مناطق واسعة من الإقليم كانت تسيطر عليها.