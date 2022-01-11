قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: في الحرب العالمية الثانية، خطط الاتحاد السوفياتي لملاحقة أسطول حاملات الطائرات الأميركية التي كانت سلاحًا مرنًا وقويًا يمكن أن يؤثر في القوة السوفياتية، مقدمًا الدعم للعمليات البرية ومساهمًا في شن ضربات نووية. قامت السوفيات ببناء طرادات قتال وطرادات وغواصات وقاذفات مسلحة بصواريخ هائلة مضادة للسفن لتدمير حاملات الطائرات الأميركية وضمان النصر في أوروبا الغربية.

في الحرب الباردة، احتفظت البحرية الأميركية بأسطول كبير وقوي. في عام 1984، قامت بتشغيل ثلاث عشرة ناقلة، وهي مزيج من السفن التقليدية والتي تعمل بالطاقة النووية تحمل نحو 85 طائرة. ونشرت حاملة يعود تاريخها إلى عام 1984 قوة جويو منوعة، بما في ذلك F-14 Tomcat ومقاتلة F / A-18 Hornet متعددة المهام، وقاذفة A-6 Intruder، المقاتلة الهجومية A-7 Corsair، إضافة إلى مجموعة منوعة من مضادات الغواصات والدعم.

كانت إحدى المهام التي خشيها السوفيات أكثر من غيرها اندفاع الحاملات المتعددة في بحر النرويج، حيث يمكن أن تهدد القواعد الجوية والبحرية السوفياتية. من هناك يمكن أن تشن حاملات الطائرات غارات جوية ضد أهداف عسكرية عبر شمال غرب الاتحاد السوفياتي، ما يعيق قدرة القوات السوفياتية على السيطرة على شمال المحيط الأطلسي وما وراءه. بالتناوب، يمكنها مهاجمة غواصات الصواريخ الباليستية السوفياتية العاملة في ما يسمى "المعقل" في بحر بارنتس، وغواصات الصواريخ السوفياتية التي ستتم مطاردتها وتدميرها.

خطط موسكو

لكن، ربما كان التهديد الأكبر من وجهة نظر موسكو هو السلاح النووي الذي يوضع بانتظام على حاملات الطائرات الأميركية. كان احتمال وجود حاملات طائرات معادية أو أكثر تعمل قبالة سواحل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في حالة تنقل مستمر وكل منها مع ما يصل إلى عشر قاذفات قنابل نووية على سطح طيرانها، مصدر قلق كبير للقيادة السوفياتية.

أصبحت مجموعات حاملات الطائرات الأميركية المقاتلة بشكل مبرر تثبيتًا للقوات الجوية والبحرية السوفياتية، وكلاهما تطور لإيقافها. باستخدام مزيج من السفن الحربية، والغواصات، والقاذفات بعيدة المدى، وربما حتى الأسلحة النووية، خطط الاتحاد السوفياتي للتخلص من حاملات الطائرات الأميركية بسرعة وحسم، وإزالة التهديد. إن تدمير هذه المنصات القادرة المضادة للغواصات سيفيد بشكل كبير حملة الغواصات البحرية السوفياتية لعزل أوروبا الغربية.

أدى التركيز على حاملات الطائرات، أو ما سمته البحرية الأميركية الحرب المضادة للناقلات، إلى إرسال البحرية السوفياتية قوة هائلة من طرادات الصواريخ الموجهة وطرادات القتال. كانت طرادات الصواريخ الثلاثة الموجهة من فئة "سلافا"، يبلغ طولها 186.4 مترًا، ووزنها 12000 طن، وتصل سرعتها إلى 32 عقدة، وهذا اعتبار مهم عند محاولة اعتراض حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية.

كانت الطرادات الثلاثة تحمل ستة عشر صاروخًا مضادًا للسفن من طراز P-500 Bazalt. بحجم طائرة صغيرة، حلقت هذه الصواريخ بسرعة 2.5 ماك، وحملت رأسًا حربيًا شديد الانفجار وزنه 1000 كيلوغرام أو رأسًا نوويًا وزنه 350 كيلوطن. يبلغ أقصى مدى فعال للصاروخ 340 ميلًا، مع احتمال حدوث خطأ دائري من 300 إلى 700 متر. هذا المستوى من الدقة جعل ضرب سفينة يبلغ طولها 1000 قدم برأس حربي تقليدي اقتراحًا غير صحيح، ما يشير إلى أن صواريخ Bazalt كانت ستُسلَّح برؤوس حربية نووية منذ البداية.

كيروف وأوسكار

منصة سطحية رئيسية أخرى من شأنها أن تطارد حاملات الطائرات الأميركية هي طرادات القتال من فئة "كيروف". أكبر مقاتلة سطحية غير حاملة تم بناؤها من قبل أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية، يبلغ طول فئة كيروف 827 قدمًا، وتعمل بالطاقة النووية، وتزن 28000 طن محملة بالكامل. حملت طائرات كيروف 20 صاروخًا من طراز P-700 Granit. على غرار صواريخ Bazalt، كان لصواريخ Granit مدى أطول قليلًا يبلغ 388 ميلًا، وحمل رأسًا حربيًا شديد الانفجار أصغر قليلًا زنته 750 كيلوغرامًا. على عكس فئة سلافا، كان لدى كيروف دفاعات جوية هائلة قادرة على الدفاع عن السفينة.

امتدت الاستعدادات السوفياتية للحرب المضادة للناقلات إلى عالم الغواصات. قامت البحرية السوفياتية ببناء 14 غواصة صاروخية موجهة من فئة "أوسكار"، وهي غواصات بحرية تحت البحر تسببت في إزاحة كمية من المياه بمقدار 14000 طن أكثر من طراد من فئة "سلافا". كما تعمل غواصات "أوسكار" التي تعمل بالطاقة النووية، وتحمل كل منها 24 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز P-700. كانت غواصات "أوسكار" وفيرة بما يكفي لتخصيصها لكل من الأسطول السوفياتي لشمال والمحيط الهادئ، حيث يمكن أن تهدد حاملات الطائرات الأميركية في كل من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

أخيرًا، قامت البحرية السوفياتية بتشغيل قوة كبيرة من القاذفات وطائرات الدوريات البحرية بهدف البحث عن حاملة الطائرات وتدميرها. خصص اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 120 قاذفة قنابل Tu-22M الأسرع من الصوت، و 240 قاذفة قنابل Tu-16 "Badger" بصواريخ AS-2 و AS-5 و AS-6، و 35 قاذفة من طراز Tu-22 Blinder بقنابل الجاذبية السوفياتية، ما منحها القدرة لشن هجمات جماعية ضد مجموعات حاملة الطائرات الأميركية.

ملاحقة سوفياتية

ستلاحق الأذرع الثلاثة للبحرية السوفياتية والطيران السطحي وتحت السطحي والبحري بلا هوادة مجموعات حاملات الطائرات القتالية، وتدميرها كلما أمكن ذلك. كان من الممكن أن يتسبب هجوم مفاجئ بصواريخ ذات رؤوس نووية مضادة للسفن في إلحاق أضرار فادحة بأسطول حاملات الطائرات الأميركية. من دون استخدام الأسلحة النووية، ربما تكون القوات السوفياتية قد شنت هجمات صغيرة غير منسقة من جميع الاتجاهات، ما أدى إلى إنهاك المدافعين عن حاملة الطائرات واستنزاف احتياطياتهم من الذخيرة قبل شن هجوم نهائي شامل.

من المنظور الأميركي، كان التهديد بشن هجمات صاروخية جماعية كافيًا لتطوير عدد من أنظمة الأسلحة المتخصصة، بما في ذلك نظام القتال Aegis، الذي يجمع بين رادار SPY-1 وصاروخ SM-2 سطح-جو في مدافع أسطول قوي. إجراء مضاد آخر، لا سيما ضد القاذفات السوفياتية، كان مقاتلة الدفاع الجوي من طراز F-14 Tomcat، وكان لكل منها رادار AWG-9 القوي وحمل ستة صواريخ AIM-54 Phoenix بمدى مئة ميل وأكثر.

كان الاتحاد السوفياتي قوة برية، وكانت البحرية السوفياتية في المرتبة الثالثة في ترتيب الموارد الوطنية. ومع ذلك، حتى مع اندفاع الجيش الأحمر إلى جبال بيرينيه في أي صراع مستقبلي، لا يمكن تجاهل أسطول الناتو، وخاصة حاملات الطائرات الأميركية. في نهاية المطاف، دعم تدمير حاملات الطائرات الأميركية الهجوم البري على أوروبا الغربية، حيث اعتقد السوفيات أنهم سنتصرون في الحرب أو سينهزمون.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ناشونال إنترست".