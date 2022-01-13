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تقول حماس إن محمود عباس يلعب لعبة نفاق في الإفراج عن هشام أبو حواش. اتصل بعائلته مهنئًا وهو في الواقع من ينسق مع إسرائيل لاعتقال ناشطي حماس والجهاد في الضفة الغربية.

إيلاف من بيروت: أذعن الأمن السياسي في إسرائيل لتهديدات التنظيمات الفلسطينية ووافق على إطلاق سراح المعتقل إدارياً هشام أبو هواش للحصول على سلام مؤقت. وأدارت المؤسسة الدفاعية الأزمة بهدوء، ما حوّل أبو هواش إلى "بطل قومي" فلسطيني .

وبحسب موقع "زمن إسرائيل" العبري، حقق الفلسطينيون انتصاراً على اسرائيل الاسبوع الماضي. استسلمت القيادة السياسية والأمنية بموافقتها على عدم تمديد أمر الاعتقال الإداري لعضو الجهاد الإسلامي هشام أبو هواش الذي أضرب عن الطعام 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله. ففي مقابل وقف إضرابه عن الطعام سيتم الإفراج عنه أواخر فبراير.

تسبب إضرابه عن الطعام في إلحاق أضرار سياسية بإسرائيل في جميع أنحاء العالم، وهدد بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واضطرابات واسعة النطاق في الضفة الغربية.

اللافت في الأمر هو نقل الموقع العبري عن مصادر من حماس قولها إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "يلعب لعبة نفاق في ما يتعلق بالإفراج عن هشام أبو حواش. فهو اتصل بأفراد عائلته لتهنئتهم على إطلاق سراحه، وأعلن عن نجاح جهود السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه، بينما كان في الواقع هو من ينسق مع إسرائيل لاعتقال ناشطي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية".

وتستخدم إسرائيل منذ عقود سلاح الاعتقال الإداري لغرض محاربة الفلسطينيين. هذا ليس بالأمر الجديد وليست الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تستخدم هذه الأداة لحماية مواطنيها.

السلطة الفلسطينية، التي تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان، تعتقل في سجونها أيضًا عشرات الفلسطينيين إداريًا من تنظيمات فلسطينية معارضة لحكم محمود عباس.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "زمن إسرائيل".