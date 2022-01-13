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إيلاف من بيروت: في العام الماضي، يمكن القول إن مركز ثقل إدارة بايدن كان بالتأكيد ممثلًا في القضايا الداخلية، مع التركيز الشديد على الوباء والأزمة الاقتصادية في البلاد. بالنسبة إلى السياسة الخارجية، ضروري الرجوع إلى العناصر الثلاثة: الصين وتغير المناخ وكوفيد. هيمنت هذه الملفات، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الديمقراطيين في أوروبا وآسيا، على أجندة الرئيس الأميركي.

ترمب مقابل بايدن

في حال عدم التناسق الجيوسياسي المثير للاهتمام، من المهم ملاحظة أن انتقال السلطة من إدارة ترمب إلى إدارة بايدن كان أحد أهم أحداث العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ ذلك الحين، خصوصًا بشأن التغييرات التي كان لها آثار متتالية في المنطقة.

مع أخذ الأمور في الحسبان، اتخذ الرئيس الجديد نهجًا أكثر تواضعًا من سلفه من خلال إعطاء الأولوية للدبلوماسية من حيث الخطابة والأفعال، وبالتالي اقتراح العودة "إلى الأصول" لتجنب إعطاء وعود مفرطة بشأن مستوى الالتزام الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الوقت الحالي، يضمن النهج المعني، جزئيًا على الأقل، عملية صنع قرار أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ من النموذج الترمبي.

في الواقع، ركزت إدارة ترمب على الهزيمة العسكرية للدولة الإسلامية، وعلى حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وعلى الجهود الرامية لصوغ اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان. في المقابل، كان موقف إدارة بايدن هو حماية نفسها من المستويات العميقة للمشاركة التي طغت على برامج الإدارات الأميركية الثلاث الأخيرة.

لهذه الغاية، عيّن زعيم البيت الأبيض مبعوثين إلى اليمن وليبيا والقرن الأفريقي لإشراك إيران مرة أخرى في المحادثات الدولية بشأن برنامجها النووي. مع ذلك، على عكس أفضل التوقعات، دفع صراع مايو 2021 بين إسرائيل وحماس إدارة بايدن مرة أخرى إلى التعامل مع الصراع الإسرائيل – الفلسطيني بشكل أعمق مما كان متوقعًا. علاوة على ذلك، أثار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أزمة ثقة بين شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تفاعل العديد منهم، خصوصًا دول الخليج، أكبر مع مما توقعته الإدارة الأميركية.

قضايا المنطقة

ممكن الإشارة إلى سلسلة من الديناميكيات المستقلة داخل منطقة الشرق الأوسط التي احتفلت بحلول عام 2021. واستمر وباء كوفيد في حصد آلاف الضحايا، ما أدى إلى ضغوط على موارد الصحة العامة، ما يحد من نمو الاقتصاد.

اختلفت معدلات التطعيم وطرق الاستجابة للجائحة بشكل كبير من بلد إلى آخر. تم تسجيل أفضل النتائج في دول الخليج الغنية بالموارد، في حين ساءت الظروف الصعبة بالفعل في البلدان ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة بالموارد، مما أدى إلى اليأس في الدول الفاشلة كليًا أو جزئيًا، مثل اليمن وليبيا وسوريا.

على الرغم من هذه التحديات، يتعافى الاقتصاد الإقليمي حاليًا: عاد متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 4 في المئة بعد انكماش بنسبة 4 في المئة في عام 2020. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع في عام 2021 بعد الانهيار الكلي المسجل في بداية عام 2020، حيث زادت باطراد على مدار العام.

ساعد ذلك في تحسين نمو الاقتصادات المنتجة للنفط، وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار إلى بعض البلدان غير الغنية بالنفط. أخيرًا، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، بدأ كبار منتجي الطاقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في الانتقال إلى مزيج طاقة أنظف في محاولة لوضع أنفسهم كشركة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والأزرق، كما هو الحال في الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الرياح.

على الصعيد السياسي، توقفت التحولات الديمقراطية في تونس والسودان - الوريثة الوحيدون لموجتي الربيع العربي 2011 و2019. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاعتقال دائمًا أم مؤقتًا فقط. أما بالنسبة للحروب الأهلية المستمرة في المنطقة، فقد أظهر الصراع في ليبيا علامات خجولة على التقدم، مع استمرار المفاوضات بين الأطراف، والدعم الدولي والخطط لانتخابات جديدة.

تستمر الحرب في اليمن بلا هوادة، مع رفض المتمردين الحوثيين العروض السعودية والدولية للتفاوض والتركيز بدلًا من ذلك على محاولة الاستيلاء على مدينة مأرب، في حين قدم السعوديون دعمًا جويًا للحكومة والقوات المناهضة للحوثيين الذين يعتدون على المناطق السكنية في السعودية.

في سوريا، ظل النزاع مجمدًا في عام 2021، من دون عمليات عسكرية كبيرة، لكن أيضًا من دون أي بوادر على إحراز تقدم نحو حل. في هذه الأثناء، اندلعت حرب أهلية جديدة في إثيوبيا بين القوات الحكومية والجماعات في تيغراي، مما قد يكون له آثار مدمرة على القرن الأفريقي والدول المجاورة.

أزمة ثقة

على المستوى الإقليمي، اتخذ اللاعبون الرئيسيون خطوات لتخفيف التوترات وبناء العلاقات أو إعادة بنائها. ولكن حتى في الوقت الذي حاولت فيه دول المنطقة الاعتماد على الدبلوماسية لتخفيف التوترات، فإن المشهد الأمني يصبح أكثر تعقيدًا وتشتتًا كل يوم، مع تزايد عدد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تنشر وتستخدم أسلحة مميتة ومعقدة بشكل متزايد. .

استمر اتجاه استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار، الذي بدأ قبل عام 2021، وتسارعه: محاولة الميليشيات اغتيال رئيس الوزراء العراقي، والهجمات على القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق كانت مجرد مثالين على الهجمات التي نفذت بطائرات مسلحة من دون طيار في العراق في السنة الماضية.

بشكل عام، كما كان متوقعًا، كان أهم حدث جيوسياسي في المنطقة هو انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. يلعب الانتصار المدوي لطالبان دورًا حادًا لصالح الرواية الجهادية، ويعيد تنشيط مهارات التجنيد وطموحات الجماعات ذات التفكير المماثل، مثل داعش والقاعدة. وهز الانسحاب الأميركي ثقة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، الذين اعتمدوا على وجود واشنطن ودورها في تشكيل استراتيجيات الأمن القومي.

يسود مناخ من القلق على نطاق واسع ناتج عن عدم القدرة على كبح جماح إيران أو طالبان. وبالتالي، فإن الفراغ الذي خلفه البيت الأبيض هو أساس التقارب بين إسرائيل ودول الخليج المختلفة - التي تشترك في الخوف المشترك مع إيران - وكذلك أساس الاتصالات المتنامية بين دول الشرق الأوسط ودول أخرى، كالقوى العظمى، مثل روسيا والصين.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية" الإيطالي.