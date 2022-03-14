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إيلاف من لندن: فيما اكد الكاظمي لبلينكن ان حكومته تعمل على تحصين العراق ضد أي اعتداءات فقد طلب منه مسرور بارزاني المزيد من الدعم الاميركي للاقليم.



فقد تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث حيث أكد الوزير بلنكين تضامن الولايات المتحدة الأميركية مع العراق ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته كما نقل عنه المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان تابعته "ايلاف".

ومن جانبه عبرّ الكاظمي عن شكره للمواقف الساندة للعراق .. مؤكدا أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه.

وشدد على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وإن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً.

ومساء الاحد استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق وتبنته طهران.



ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ"الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جُمهوريَّة العراق"، مضيفةً أنها استدعت "عصر اليوم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى جُمهوريَّة العراق وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيَّة على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق".

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الأحد هجوماً بصواريخ "بالستية" على أهداف في أربيل عاصمة الاقليم زاعما إنه استهدف "مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً في حين نفت سلطات الإقليم وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها.

مسرور بارزاني يطلب دعما أميركيا للاقليم



وفي اتصال هاتفي مماثل لانتوني بلينكن مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مساء الاحد فقد ادان المسؤول الاميركي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مدنية في أربيل" فجر امس.



نيران الصواريخ الايرانية على إربيل فجر الاحد 13 آذار\مارس 2022 (تويتر)

وقال بيان لحكومة الاقليم تابعته "ايلاف" ان الجانبين "قد اتفقا على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق".

وقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة التصدي للمزاعم الكاذبة التي تكررت في السنوات الأخيرة وباتت تستخدم بين حين وآخر كذريعة لشن الهجمات على أربيل.

وشكر بارزاني وزير الخارجية الأميركي لتأكيد تضامنه وإدانته الهجوم الإرهابي .. داعياً الولايات المتحدة لتضافر الجهود وتقديم المزيد من الدعم لإقليم كردستان.

وكانت حكومة الاقليم قد دعت امس خلال اجتماع طارئ لها الى تحقيق دولي عاجل في "الهجوم الجبان" مؤكدة أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني هناك هو موقع مدني وليس قاعدة إسرائيلية كما تدعي طهران "لإخفاء هذه الجريمة البغيضة".



وطالبت حكومة الاقليم في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقيين والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.