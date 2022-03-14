قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



جاكرتا: ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية الاثنين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وضرب الزلزال عند الساعة 4,09 (21,09 بتوقيت غرينتش)، على عمق 21 كيلومترًا، فيما حُدّد مركزه على بُعد 167 كيلومترًا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تقرير أولي إلى أن "الناس شعروا بالزلزال لدقيقة واحدة بقوة متوسطة فأصيبوا بالذعر وفروا من منازلهم".

وتَلت الهزّة سلسلة هزّات ارتدادية قوية، بحسب وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.

وكان مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ قال في بادئ الأمر إن الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثر على منطقة المحيط الهندي، لكنه سرعان ما رفع التحذير.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في جزيرة نياس أغوس ويبيسونو "بناءً على التقرير الأخير، لا أضرار ولا ضحايا، لكننا نواصل المراقبة. وشعرت جزيرة نياس الجنوبية بالهزة بقوة".

وأشار إلى أن الهدوء ساد بين السكان حين رُفع التحذير من خطر حدوث تسونامي.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.