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برلين: يعتزم الجيش الألماني شراء ما يصل إلى 35 مقاتلة أميركية من طراز "أف 35" من شركة "لوكهيد مارتن" و15 مقاتلة "يوروفايتر، ضمن مجهود ضخم لتحديث القوات المسلحة قررته الحكومة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المصدر شرط عدم الكشف عن اسمه، تأكيداً لمعلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، إن برلين تنوي شراء ما يصل إلى 35 طائرة "إف 35" لتبديل طائراتها المتقادمة من طراز "تورنيدو"، الوحيدة القادرة على حمل رؤوس نووية أميركية ضمن قوات الحلف الأطلسي. ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الدفاعية في مجلس النواب الألماني جلسة استثنائية بعد ظهر الاثنين حول هذا الموضوع.