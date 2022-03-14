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كييف: ذكر مفاوض في كييف أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف الثلاثاء بعد "توقف تقني" الاثنين.

وقال ميخايلو بودولياك المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر "نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد" للسماح "بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح" شروط معينة.

بدأت هذه المفاوضات التي وصفها زيلينسكي بأنها "صعبة"، في وقت سابق من الاثنين عبر الفيديو.

وهي الجولة الرابعة من المحادثات، وعقدت الجولات الثلاث السابقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والبولندية البيلاروسية.