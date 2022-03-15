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إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام عبرية الثلاثاء أن مئات الطائرات المسيرة تعرضت للتدمير الشامل في هجوم جوي في إيران الشهر الماضي. واتهمت طهران إسرائيل بهذا الهجوم.

وبحسب "هآرتس" الإسرائيلية، تم الإبلاغ عن الهجوم أول مرة الأحد على أثير "الميادين" اللبنانية الموالية لحزب الله وإيران. وكان هذا سبب الهجوم الصاروخي الإيراني السبت على عاصمة إقليم كردستان العراق - أربيل - بحسب الميادين، بدعوى أنه جاء رداً على قصف قاعدة طائرات مسيرة. وقال التقرير إن قصف قاعدة الطائرات من دون طيار نفذته ست طائرات إسرائيلية من دون طيار.

أشارت بعض التقارير إلى أن هجوم الطائرأت من دون طيار وقع في 14 فبراير في قاعدة ماهدشت الإيرانية. وأعلنت إيران مسؤوليتها عن الهجوم على أربيل، قائلة إنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية، وهو ما تنفيه حكومة كردستان، قائلة إن الصواريخ أصابت منشأة مدنية، وفقًا لصحيفة "إسرائيل اليوم".

استخدمت طهران الطائرات من دون طيار على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقدمت بعض الطائرات من دون طيار للحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا. وفي الشهر الماضي، أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله فوق الجليل.

وقال الجيش على تويتر: "أسقطت قواتنا طائرة مسيرة تابعة لحزب الله عبرت من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي اليوم"، مضيفًا أن "الطائرة بدون طيار كانت تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي طوال الحادث".

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل منع أي محاولة من قبل حزب الله لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "هآرتس" و"إسرائيل اليوم"