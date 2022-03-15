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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): اقترحت روسيا على شركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي التصويت الأربعاء على مشروع قرار "إنساني" مرتبط ب"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، على ما أعلن دبلوماسيون روس الثلاثاء.

وخلال لقاء مع الصحافة، أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه لأن فرنسا والمكسيك تخلتا عن عرض مشروع القرار حول المساعدة الانسانية على التصويت بعد 15 يوما من المناقشات، وفضّلتا طلب تصويت مباشر عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا "سنقترح مشروعنا الخاص وهو إنساني"، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق إيمانويل ماكرون مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية، أعلنت موسكو أنها مستعدة للتصويت على اعتماده. وكانت روسيا واضحة أيضا بشأن أنه يجب ألا يتضمن هذا النص إشارات "سياسية".

أرادت باريس والمكسيك، بدفع من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفق دبلوماسيين، أن تطالب في مشروع القرار ب"وقف الأعمال العدائية"، وهي إشارة اعتبرتها موسكو "سياسية".

طابعٌ رسمي

وأوضح نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة فرانس برس أن روسيا ستضفي الطابع الرسمي على مشروع قرارها "الانساني" في الدقائق المقبلة.

وأضاف "ندعو إلى التصويت غدا" (الاربعاء) مشيرا الى أن الامر متروك لرئاسة مجلس الامن لتحديد الوقت.

ولم تحدد فرنسا والمكسيك حتى الآن موعدا للتصويت في الجمعية العامة على مشروع قرارهما.

في 2 آذار/مارس، وافق المجلس بأغلبية ساحقة على نص يدين روسيا لغزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وحصل القرار على تأييد 141 دولة ومعارضة خمس دول وامتناع 35 عن التصويت.