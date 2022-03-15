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إيلاف من بيروت: كانت الحملة العسكرية الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارج مناطق الاتحاد السوفياتي السابق في سوريا، حيث ألقى في عام 2015 بقوة نيران بلاده خلف الرئيس بشار الأسد.

من خيمة في الجيب الذي يسيطر عليه المتمردون في سوريا، تابع أحمد راكان عن كثب أنباء الغزو الروسي لأوكرانيا. قبل أكثر من عامين، دمرت غارة جوية روسية منزله في قرية مجاورة خلال هجوم شنته الحكومة السورية على مدى أشهر بدعم من نيران موسكو، مما دفعه هو وعشرات الآلاف من الأشخاص إلى ترك منازلهم.

وقال عن المدنيين الأوكرانيين الخاضعين للقصف الروسي "نشعر بآلامهم أكثر من أي شخص آخر".

إفلات من العقاب

على مدى السنوات السبع الماضية، جرب السوريون مثل راكان القوة العسكرية الروسية بشكل مباشر عندما ضربت معاقل المعارضة، وتوسطت في صفقات استسلام جماعية ونشرت الشرطة العسكرية في جميع أنحاء بلادهم، مما جعلها عمليا محمية روسية على البحر الأبيض المتوسط.

يقول مراقبون إن التدخل العسكري الروسي الوقح في سوريا والإفلات من العقاب الذي قوبل به شجع فلاديمير بوتين. يقولون إن ذلك منحته موطئ قدم متجدد في الشرق الأوسط حيث يمكنه من خلاله تأكيد القوة الروسية على الصعيد العالمي، ومهد الطريق لهجومه على أوكرانيا.

قال إبراهيم حميدي، وهو صحفي سوري ومحرر دبلوماسي أول للشؤون السورية في "لا شك أن التدخل الروسي في أوكرانيا هو تراكم لسلسلة من التدخلات العسكرية الروسية في جورجيا في عام 2008، وشبه جزيرة القرم في عام 2014 وسوريا في عام 2015". صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقال بوتين "يعتقد أن أميركا تتراجع ودور الصين آخذ في الازدياد وأوروبا منقسمة ومنشغلة بمخاوفها الداخلية.. لذلك قرر التدخل".

كان قرار موسكو عام 2015 بالانضمام إلى الحرب في سوريا أول عمل عسكري لها خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ انهيار الاتحاد. لقد أنقذت حكومة الرئيس بشار الأسد وحولت مجرى الحرب لصالحه، مما مكّن الزعيم السوري من إعادة تأكيد سيطرته بوحشية على جزء كبير من سوريا. غالبًا ما أصابت الضربات الجوية الروسية المستشفيات والمدارس والأسواق بشكل عشوائي.

أصبحت الدولة التي مزقتها الحرب ساحة اختبار للأسلحة والتكتيكات الروسية التي يمكنها الآن استخدامها في أوكرانيا.

نهج متعدد المجالات

قالت آنا بورشيفسكايا، زميلة بارزة في معهد واشنطن تركز على سياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط، إن روسيا نشرت نهجًا "متعدد المجالات" في سوريا، بما في ذلك أسلحة دقيقة بعيدة المدى وحملات قصف واسعة النطاق، إلى جانب الحرب الإلكترونية، التضليل واستخدام القوات شبه العسكرية.

وقالت إن نشر قوتها الجوية "أصبح يحدد طريقة روسيا المتطورة في الحرب وكانت سوريا مثالاً هامًا بشكل خاص على هذا التطور".

أظهرت موسكو أيضًا لمسة دبلوماسية حاذقة في سوريا، وخلقت ترتيبات مع الغرب أجبرت قبولًا ضمنيًا لتدخلها. وشكلت دوريات مشتركة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي دعمت المتمردين السوريين لفرض الهدنة في بعض المناطق. لقد أبرمت تفاهمات مع إسرائيل سمحت للأخيرة بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. أقامت ما يسمى بخط عدم تضارب مع الولايات المتحدة لمنع الحوادث المؤسفة بين الطائرات الأمريكية والروسية التي تحلق في سماء سوريا.

في الوقت نفسه، سعت للدفاع عن الأسد على الساحة الدولية، ورفضت استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة ضد المدنيين ووصفها بأنها افتراءات. داخل سوريا، أضافت روسيا حملة القوة الناعمة. في بعض المناطق، أقيمت مهرجانات لنشر الثقافة الروسية، وعُزفت الأغاني الوطنية الروسية على شاشات التلفزيون السوري، وتم نشر دعاية للخدمة الذاتية، وتم تقديم وجبات ساخنة للمدنيين.

يتذكر ماكس، وهو مواطن سوري أوكراني مزدوج الجنسية ينحدر من محافظة اللاذقية الساحلية في سوريا، أنه عمل لمدة أسبوع كمتصيد على وسائل التواصل الاجتماعي ينشر "الحقيقة" حول الإجراءات الإيجابية لروسيا في سوريا. عمل هو وغيره من السوريين الناطقين بالروسية من مكتب تم إنشاؤه في جامعة محلية.

وهو عضو في الطائفة العلوية الحاكمة للأسد، قال إنه وآخرين في بلدته يشعرون بالامتنان عندما تدخلت روسيا عسكريا في عام 2015، لا سيما مع اقتراب المتطرفين الإسلاميين من المنطقة.

إلى الوراء

وقال لوكالة أسوشيتيد برس في مكالمة هاتفية من أوكرانيا، حيث أصبح الآن عالقًا في Airbnb في منطقة سكنية في كييف، "ثم جاء الروس ودُفعت الخطوط الأمامية إلى الوراء".

كان ماكس، الذي يعمل الآن في منظمة دولية في لبنان، قد سافر إلى أوكرانيا لتحديث وثائقه الشخصية عندما علق هناك بسبب الغزو الروسي. تحدث شريطة عدم استخدام اسمه الكامل من أجل سلامته.

اليوم، لم يعد ماكس يشتري الرواية الروسية. ومع ذلك، يدعم الكثيرون في مسقط رأسه في سوريا الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تواصل موسكو بذل جهود مضللة معقدة بشأن غزوها.

تثير الصور القادمة من أوكرانيا، بما في ذلك الهروب الجماعي المروع للمدنيين، مشاعر شديدة ومتضاربة بين السوريين في الوطن واللاجئين في جميع أنحاء العالم.

يتعمق الاستياء في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، آخر معقل تسيطر عليه المعارضة السورية، حيث تستمر الضربات الجوية الروسية حتى يومنا هذا. في بيان صدر يوم الاثنين، استنكرت مجموعة الدفاع المدني المعارضة المعروفة باسم جماعة الخوذ البيضاء، العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقالت: "إنه لأمر مؤلم للغاية أن نعرف أن الأسلحة التي تم اختبارها على السوريين ستُستخدم الآن ضد المدنيين الأوكرانيين"، معربة عن أسفها لما قالت إنه نقص الدعم من المجتمع الدولي في محاسبة روسيا في سوريا وأماكن أخرى.

وجاء في البيان: "بدلاً من الدفاع عن الأعراف الدولية، مثل تلك التي تعارض استخدام الأسلحة الكيماوية، حاول المجتمع الدولي إيجاد سبل للتعاون مع روسيا وحتى يومنا هذا يعتبر روسيا شريكًا راغبًا وأساسيًا في الدبلوماسية".

الغرب لن يعارض

قال بورشيفسكايا إن الدرس الذي استخلصه بوتين من سوريا هو أن "الغرب لن يعارض تدخلاته العسكرية" وقد منحه النجاح للبناء عليه.

وقالت: "الشهية تأتي مع الأكل، ومع كل تدخل كان يصبح أكثر جرأة بشكل متزايد، وبلغت ذروتها في المأساة التي نشهدها الآن تتكشف في أوكرانيا". "مثلما حدث في سوريا لم ينته في سوريا، فإن ما يحدث في أوكرانيا لن ينتهي في أوكرانيا".

يعيش راكان الآن في خيمة مع زوجته وأطفاله الثلاثة بالقرب من الحدود التركية، حيث يدير متجراً لقطع غيار السيارات. وقال إنه يأمل أن يكون لهزيمة روسيا في أوكرانيا تداعيات إيجابية على المعارضة السورية.

وقال: "نصلي من أجل الله أن ينصر شعب أوكرانيا، ونأمل أن تكون هذه الحرب بمثابة نهاية لروسيا".

ربما يمكنهم (الأوكرانيون) تحقيق النصر الذي لم يتحقق في سوريا.