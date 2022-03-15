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إيلاف من بيروت: تم استخدام معتقل في موقع احتجاز سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان كدعم حي لتعليم المحققين المتدربين، الذين اصطفوا ليطرقوا رأسه بجدار من الخشب الرقائقي، ما أدى إلى إصابته بتلف في الدماغ، وفقًا لتقرير حكومي أميركي.

ترد تفاصيل تعذيب عمار البلوشي في تقرير صدر عام 2008 للمفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية، ورفعت عنه السرية مؤخرًا كجزء من ملف قضائي قدمه محاموه بهدف إخضاعه لفحص طبي مستقل.

جلسات تعليم التعذيب

البلوشي، كويتي يبلغ من العمر 44 عامًا، واحد من خمسة متهمين أمام محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو متهمون بالمشاركة في مؤامرة 11 سبتمبر، لكن القضية كانت في جلسات استماع سابقة للمحاكمة منذ 10 سنوات، غارقة في نزاع حول المقبولية القانونية للشهادة التي تم الحصول عليها بعد التعذيب. ووفقًا لتقرير المفتش العام، كانت وكالة الاستخبارات المركزية على علم بأن تسليم المعتقل في عام 2003، عمار البلوشي، من الحجز الباكستاني إلى "الموقع الأسود" شمال كابول قد تم "خارج نطاق القانون"، لأنه في ذلك الوقت كان في الولاية القضائية الباكستانية ولم يعد يمثل تهديدًا إرهابيًا.

قال التقرير إن المحققين في الموقع، المعروفين باسم الكوبالت والملح، تجاوزوا إرشادات وكالة الاستخبارات المركزية في تعذيب البلوشي، باستخدام تقنيتين دون موافقة: استخدام عصا خلف ركبتيه في وضعية الإجهاد التي تنطوي على الانحناء للخلف أثناء الركوع، و الغمر بالماء المثلج. وتمت الموافقة على تقنية "الجدار" من خلال إرشادات "تقنية الاستجواب المعززة" التي أرسلها مقر وكالة الاستخبارات المركزية. وتنطوي على وضع كعبي المعتقل على جدار مصنوع من الخشب الرقائقي المصمم خصيصًا "والذي يتسم بالمرونة تجاهه" ووضع منشفة ملفوفة حول رقبة المحتجز. وقال التقرير: "كان المحققون بعد ذلك يمسكون بنهاية المنشفة أمام وأسفل وجه المحتجزين ويدفعون [البلوش] للخلف في الحائط، ولا يتركون المنشفة". قال أحد المحققين (تم تحديده فقط من خلال رمز) إن الهدف كان "ارتداد" المحتجز عن الحائط. وأشار التقرير إلى أن البلوشي كان "عارياً أثناء الإجراءات".

لا حد زمنياً

لم يكن هناك حد زمني لجلسات "الجدار"، لكن "عادةً لا تستمر الجلسة أكثر من ساعتين في المرة الواحدة". استمروا فترة طويلة لأن البلوشي كان يستخدم كدعم تعليمي. قال متدرب سابق للمحققين: "اصطف جميع طلاب الاستجواب عند الحائط حتى يتمكن [المدرب] من إثبات قدرتهم على استخدام هذه التقنية".

اضاف التقرير: "في حالة الجدار على وجه الخصوص، واجه [مكتب المفتش العام] صعوبة في تحديد ما إذا كانت الجلسة مصممة لاستنباط معلومات من عمار أو لضمان حصول جميع المتدربين المحققين على شهاداتهم".

وأجرى أخصائي علم النفس العصبي التصوير بالرنين المغناطيسي لرأس البلوشي في أواخر عام 2018 ووجد "تشوهات تشير إلى تلف متوسط إلى شديد في الدماغ" في أجزاء من دماغه، ما يؤثر في تكوين الذاكرة واسترجاعها وكذلك التنظيم السلوكي. وجد الأخصائي أن "التشوهات التي لوحظت كانت متوافقة مع إصابات الدماغ الرضحية".

كما خلص تقرير المفتش العام إلى أن معاملة البلوشي لم تسفر عن أي معلومات استخبارية مفيدة. وأشارت إلى أن المحققين في كوبالت "ركزوا أكثر على ما إذا كان عمار" متوافقًا "أكثر من تركيزهم على جودة المعلومات التي كان يقدمها". ووصفت منطق وكالة الاستخبارات المركزية في تبرير الاعتقال بأنه "غامض ودائري".

لفق معلومات

وقالت "عمار لفق المعلومات التي قدمها عندما خضع للاختصاصات التي تمر بمرحلة انتقالية". اعترف لاحقًا للمحققين أنه كان مرعوبًا وكذب لحمل ضباط الوكالة على وقف الإجراءات... وأوضح عمار أيضًا أنه كان يخشى الكذب ويخشى قول الحقيقة لأنه لا يعرف كيف سيفعل ذلك أيضًا".

كان المحققون مقتنعين بأن البلوشي يعرف أكثر مما يقول لأنه كان ابن أخ خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. أمضى البلوشي أكثر من ثلاث سنوات في حجز السي آي إيه، وانتقل بين ما مجموعه ستة "مواقع سوداء" قبل نقله في عام 2006 إلى خليج غوانتنامو، حيث لا يزال ينتظر المحاكمة.

قال ألكا برادهان، أحد محاميه: "لو لم تخف وكالة الاستخبارات المركزية استنتاجاتها الخاصة بشأن عدم شرعية تعذيب عمار لهذه الفترة الطويلة، لما تمكنت الحكومة الأميركية من توجيه اتهامات إلى عمار لأننا نعلم الآن أن التعذيب قد تعرض له". على عمار أدى إلى تلف دائم في الدماغ على شكل إصابات في الدماغ وأمراض منهكة أخرى لا يمكن علاجها في خليج غوانتانامو ".