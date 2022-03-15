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وارسو: طلبت بولندا الثلاثاء تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" من أجل مساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله إن "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة. يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".

وشارك كاتشينسكي إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا مساء في اجتماع عقد مساء في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال".

أولى من نوعها

والزيارة هي الأولى من نوعها لقادة أجانب إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وأوضح كاتشينسكي "أعتقد أنه يجب تشكيل بعثة سلام أطلسية، مع إمكان أن تكون لاحقا ذات هيكلية دولية أوسع نطاقا، على أن تكون بعثة قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى العمل ميدانيا على الأراضي الأوكرانية".

وشدد على وجوب أن يكون "وجود البعثة على أراضي البلاد (مقترنا) بموافقة الرئيس والحكومة الأوكرانيين"، وعلى وجوب "ألا تكون بعثة من دون قدرات دفاعية".

وقال كاتشينسكي وهو أيضا زعيم الحزب المحافظ في بولندا إن البعثة "ستسعى إلى إرساء السلام، وتوفير مساعدة إنسانية لكنها ستحظى في الوقت نفسه بحماية قوات مناسبة، قوات مسلّحة".