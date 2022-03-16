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إيلاف من بيروت: "النور ينتصر على الظلمة". تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الكلمات في خطابه المؤثر أمام الأمم المتحدة، واستشهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتصريحات نفسها خلال خطابه عن حالة الاتحاد في التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

من ناحية أخرى، يضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رهاناته على الظلام. إنه يحمي شعبه مما يحدث في أوكرانيا، والخسائر التي لحقت بالجيش الروسي، والقذائف التي أطلقتها روسيا على المراكز المدنية الأوكرانية، والأساس المنطقي للغرب لفرض عقوبات مدمرة. مع ذلك، زيادة وصول الروس إلى هذه المعلومات يمكن أن يقوض الدعم الشعبي الروسي للحرب، ما يضعف موقف بوتين السياسي.

من دون تحقيق الأوكرانيين نصراً شاملاً على القوات الروسية، ربما يكون ضرورياً تحفيز المعارضة الشعبية للحرب والتأثير في قرار بوتين. هذا جزئيًا هو هدف العقوبات الأميركية والأوروبية على الدولة الروسية، والتي أدت إلى انخفاض قيمة الروبل وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة للمواطنين الروس العاديين.

ربما تستطيع الخسائر الروسية، التي تصل إلى ما يقدر بنحو 2000 قتيل في الأيام الخمسة الأولى من الحرب، تحقيق هذه الغايات. كانت الإصابات والحزن العام الذي تسببوا فيه لأمهات الجنود القتلى حاسمة في إنهاء التدخل السوفياتي في أفغانستان. يتمتع المواطنون الروس أيضًا بصلات طويلة الأمد مع الشعب الأوكراني من خلال الروابط الأسرية واللغة والتاريخ المشتركين، وبالتالي ربما يكونون متعاطفين مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا.

دور حاسم

تلعب المعلومات دورًا حاسمًا في هذه المعركة. لا يمكن هذه المعلومات أن تلفق حقيقة غير موجودة بقدر ما تبلور حقيقة حقيقية. في هذه الحالة، يمكن المعلومات أن تساعد الشعب الروسي في التركيز على السبب الحقيقي للعقوبات والتكلفة الحقيقية للحرب. تعرف روسيا ذلك، وقد اتخذت خطوات لحماية الروس من مثل هذا المحتوى. منعت وصول المواطنين إلى فيسبوك وتويتر، وأغلقت الوصول إلى البرامج الإخبارية باللغة الروسية لراديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، وأغلقت خدمة الأخبار الروسية المستقلة "ميدوزا" على سبيل المثال لا الحصر. كما حظرت موقعين إعلاميين مستقلين بارزين، هما Echo Moscow و Dozhd، وأصدرت قوانين تجرم نشر "أخبار كاذبة" بالسجن مدة تصل إلى 15 عامًا.

مع ذلك، ثمة تصدعات واضحة في هذا القرار. بدأ المؤثرون الروس والأوكرانيون على "تيك توك" نشر محتوى، حتى لو تمت إزالته بسرعة، يعبر عن معارضتهم الحرب. نجحت مجموعة المتسللين Anonymous، في تحفيز المعجبين على تويتر لبدء نشر تقييمات غوغل المعادية للحرب عن المطاعم الروسية، كما أدت عمليات اختراق الإنترنت إلى تشويه مواقع الحكومة الروسية برسائل مناهضة للحرب. شارك الأوكرانيون أيضًا في اللعبة، حيث أنشأوا موقعًا باللغة الروسية يقدم معلومات حول الضحايا الروس وأسرى الحرب.

يمكن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكذلك مجموعات المجتمع المدني، دعم هذه الجهود بشكل مباشر - ليس من خلال إنشاء حسابات وسائط اجتماعية مزيفة، أو نشر معلومات مضللة، أو نقل رسائل مبسطة مؤيدة للغرب - ولكن من طريق دعم نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة عن الحرب وتكلفتها.

هكذا نساعد

يمكن الولايات المتحدة وغيرها أن تبتعد عن الموجودين في أوكرانيا وأماكن أخرى ممن يطبقون طرقًا مبتكرة لضخ المعلومات في روسيا. يقود مشغلو المعلومات الأوكرانيون المسيرة بحملة إعلامية ناجحة بشكل مذهل، بما في ذلك من خلال التحدث بالروسية. مع ذلك، قد تكون هناك طرق مفيدة لتقديم المساعدة، ربما من طريق تضخيم الرسالة عبر قنوات البث التي يمكن أن تصل إلى الجماهير الروسية. على الغرب أيضًا ضمان احتفاظ الأوكرانيين بالقدرة على نشر المحتوى عبر الإنترنت.

يمكن الغرب أن يقدم المساعدة والدعم إلى الشخصيات والمؤثرين عبر الإنترنت الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى سوق وسائل التواصل الاجتماعي الروسي والوصول إلى ودعم الجالية الروسية المقيمين في الغرب الذين ينوون نقل المعلومات إلى العائلة والأصدقاء في روسيا. ويمكنهم أيضًا استكشاف طرق إبداعية لتعزيز وصول روسيا إلى وسائل الإعلام المستقلة الناطقة بالروسية، مثل Medusa ومقرها في لاتفيا، أو المواقع التي تتخذ من أوكرانيا مقرًا لها، أو وسائل الإعلام الممولة من الغرب مثل راديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي.

يمكن الغرب أيضًا أن يساعد الروس المتعاطفين على الوصول إلى الإنترنت المجاني، ربما من خلال مشاركة الوصول إلى تقنيات الشبكة الخاصة الافتراضية التي يمكنها اختراق جدران الحماية التي قامت الحكومة الروسية بتثبيتها.

اتخذت روسيا إجراءات عدوانية بشكل متزايد لتقييد الوصول إلى المعلومات حول الحرب في أوكرانيا. يمكن للولايات المتحدة والغرب المساعدة في تحييد هذا من خلال تطوير تقنيات جديدة لضمان وصول روسيا إلى معلومات دقيقة وصادقة. أن التأكد من أن الشعب الروسي يعرف حقيقة ما تفعله حكومته في أوكرانيا يمكن أن ينهي هذه الحرب قريبًا وليس آجلًا. لنقتبس آية من سفر الجامعة: "للحكمة أفضلية على الحماقة، كميزة النور على الظلمة".