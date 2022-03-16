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موسكو: ناقش البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الحرب في أوكرانيا مع رئيس أساقفة كانتربيري في الكنيسة الانغليكانية جاستن ويبلي الأربعاء، وفق ما جاء في بيان للكنيسة الروسية.

وقالت الكنيسة "جرى نقاش مفصّل للوضع الخطير في أوكرانيا"، مضيفة أنهما ناقشا "الجانب الإنساني" للأزمة، علما أن البطريرك كيريل تحدّث في وقت سابق مع البابا فرنسيس.