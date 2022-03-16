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الفاتيكان: قال بابا الفاتيكان فرنسيس للبطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل إن على الكنيسة "ألا تستخدم لغة السياسة، بل لغة المسيح"، وذلك خلال محادثات الأربعاء بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن الفاتيكان.

وأجرى الحبر الأعظم اتصالا عبر الفيديو مع كيريل، الذي يعد من أعمدة نظام حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيه إلى "توحيد الجهود للمساعدة في تحقيق السلام" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.