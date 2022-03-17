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كييف: نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون قواتها قد قصفت مسرحاً لجأ إليه "أكثر من ألف" مدني في ماريوبول، وقالت إن كتيبة آزوف القومية الأوكرانية دمرت المبنى.

وكانت موسكو حملت هذه الوحدة العسكرية مسؤولية قصف مستشفى للتوليد في ماريوبول الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات دولية.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر "تلغرام" إنها كانت حملة تضليل.

وذكرت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" أنها في حاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم الوضع في ماريوبول. وقالت بلقيس ويلي "قبل أن نعرف المزيد لا يمكننا استبعاد احتمال وجود هدف عسكري أوكراني في منطقة المسرح، لكننا نعلم أن المسرح كان يضم 500 مدني على الأقل".