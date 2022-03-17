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بروكسل: دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف الخميس الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" وحث الأوروبيين على تكثيف شحنات الأسلحة لمساعدة كييف على التصدي للقوات الروسية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أثار غضب الكرملين الأربعاء عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "مجرم حرب" لقصف قواته للمدن الأوكرانية. وهذا التوصيف مبرر تمامًا في نظر كييف.

وأكد الوزير الأوكراني أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي "ليست مجرد حرب. إنه إرهاب دولة. الجيش النظامي للمعتدي يعمد عن قصد إلى ابادة المدنيين".

وقال "أدعو جميع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بأن بوتين مجرم حرب كما فعلت الولايات المتحدة".

معارك ماريوبول

وذكرت السلطات إن أوليكسي رزنيكوف تحدّث عن ضراوة المعارك في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب البلاد وقصف مسرح لجأت اليه 1200 امرأة وطفل.

واعلن ان أكثر من 400 مدرسة و 110 مستشفى وألف مبنى سكني في أنحاء أوكرانيا دمرت في الأسابيع الثلاثة الماضية منذ أن شن فلاديمير بوتين الغزو.

أدت المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية إلى إبطاء تقدم القوات الروسية ومنع تحقيق انتصار خاطف. وقدر الوزير القتلى في صفوف القوات الروسية بـ"أكثر من 14 ألف جندي".

وأكد أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية وسينجحون في التغلب على قوات الكرملين الأكبر عددا، لكن "على أوروبا توفير المزيد من الأسلحة".

وقال "سننتصر. يمكننا وقف الروس. يمكننا تحقيق النصر. لكننا نحتاج إلى المساعدة".

وطالب الوزير بمزيد من الأموال "بسرعة" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على المزيد من العتاد منها مقاتلات ومدرعات وأنظمة مضادة للدبابات والطائرات.

وخصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو لتمويل شراء أسلحة لكييف ويدرس إمكانية صرف 500 مليون يورو إضافي.

تشديد العقوبات

كما دعا الوزير الأوكراني الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا والضغط على الشركات التي لم تتوقف عن القيام بأعمال تجارية في البلاد.

وانتقد بشدة رفض فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. وقال "سنخسر المزيد من الأرواح وستنفق الدول الاوروبية أموالا أكثر لاحقًا لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار". وأضاف "كلما ترددتم كلما سيرى أولادنا وأحفادنا ذلك كجريمة تقترف بحق أوكرانيا".