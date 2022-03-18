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موسكو: اختفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجأة الجمعة عن الشاشات في خضمّ خطاب كان يلقيه أثناء عرض موسيقي كبير في موسكو بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني.

وكان بوتين يشيد ببطولة الجنود الروس المنخرطين في النزاع في أوكرانيا، أمام عشرات آلاف الاشخاص في استاد، عندما بدأت قناة "روسيا 24" الروسية الرسمية فجأة عرض مشاهد أخرى من الحدث نفسه وخطابات رسمية وأغانٍ شعبية.

بعد 15 دقيقة، استأنف التلفزيون بثّ خطاب الرئيس الروسي لكن متأخرًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد ذلك إلى وكالات الأنباء الروسية أن البث انقطع بسبب "عطل تقني في خادم".