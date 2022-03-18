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إيلاف من بيروت: بصفته ديكتاتورًا مصابًا بجنون العظمة، نجا فلاديمير بوتين من خلال القضاء على أي شخص يمكن أن يشكل تهديدًا له. لكن الآن، بعد أن أطلق في أوروبا والغرب غريزة البقاء، يدخل العالم مرحلة جديدة خطيرة من الصراع الوجودي.

في كتابه الصادر في عام 1960، "الحشود والسلطة"، لاحظ إلياس كانيتي أن المستبدين المذعورين الذين يُعرفون بأنهم "ناجون" سيحيطون أنفسهم بمساحة فارغة حتى يتمكنوا من رؤية أي خطر يقترب. الأشخاص الوحيدون الذين يمكن الاعتماد عليهم هم أولئك الذين سيسمحون لأنفسهم بالقتل. مع كل عملية إعدام يأمر بها الديكتاتور، يكتسب "قوة البقاء".

كيف نصفه؟

ما هو أفضل وصف لفلاديمير بوتين؟ يفضل المستبد الروسي الجلوس بمفرده في نهاية طاولة بيضاء طويلة - إصدار الإنذارات، وشن الغزوات، والأمر باعتقال (أو اغتيال) خصومه السياسيين. بنى بوتين قوته من خلال حروب دامية في الشيشان وجورجيا وسوريا وأوكرانيا. يعتمد بقاءه على إنهاء وجود الآخرين. لكنه الآن أطلق غرائز البقاء لدى الآخرين. ظهر الممثل الأوكراني الذي تحول إلى رئيس، فولوديمير زيلينسكي، بطلًا يجسد صراع بلاده الوجودي. تم إحياء الناتو من موته الدماغي. وتحول الاتحاد الأوروبي فجأة من مشروع سلام يتطلع إلى الداخل إلى مجتمع يتمتع بالسيادة والأمن. وقال أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين هذا الأسبوع "إن روسيا أكبر من أن تسمح لنا بالتصرف مثل المتنمر والمتحرر من جميع الأعراف. إما أن يضع ردنا على هذه الحرب حدا لها أو ينهار عالمنا".

الأزمة التي خلقها بوتين لأوروبا لا تتعلق بالأمن فقط. إنه فلسفي. تم بناء المشروع الأوروبي على فكرة أن الأعداء السابقين يمكن أن يصبحوا أصدقاء من خلال الترابط الاقتصادي والقانوني، و (في النهاية) السياسي. من الخارج، تبدو الحرب في أوكرانيا كأنها تدخّل عسكري في القرن العشرين. لكن هذا الصراع لا يتكشف عبر ستارة حديدية. إنها تنطوي على أطراف مرتبطة تمامًا ببعضها البعض، ويتم شنها ليس فقط بالطائرات والدبابات، ولكن أيضًا بالعقوبات وسلاسل التوريد والتدفقات المالية والأشخاص والمعلومات والقطع الرقمية. وهذا الترابط المفرط يجعل السلام المستقر مستحيلاً. سيتعين على أوروبا أن تكون مستعدة للاضطراب والاضطراب المستمرين، على الأقل طالما ظل بوتين في السلطة. عند إعادة التفكير في النظام الأوروبي، يجب على صانعي السياسة التعامل مع أربع مجموعات من الأسئلة.

أين حدودها؟

أولاً، أين تقع حدود أوروبا وحلف الناتو؟ لسنوات، عندما كان الأوروبيون يفكرون في الحدود، كان ذلك في سياق إزالتها داخليًا (أو تهدئتها للاعتراف بكوسوفو المستقلة). كانت الحواف الدقيقة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي غامضة إلى حد ما. ولكن الآن سيكون هناك نقاش كبير حول من هو داخل ومن هو خارج. وستؤدي بلورة هذه الفروق إلى غرب أصغر قليلاً لكن أكثر تماسكًا. ربما تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو، لكن سيكون هناك تسامح أقل مع البلدان التي تحاول الوقوف على الحياد: سيتعين على المجر وتركيا وصربيا اختيار جانب. سيكون هناك أيضًا نقاش كبير حول الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكنها تفتقر إلى مؤهلات العضوية: أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا ودول غرب البلقان. بدأ بعض الدبلوماسيين الأوروبيين الحديث عن أوروبا متعددة السرعات، حيث قد تحصل هذه البلدان على وصول محدود إلى السوق الموحدة، أو اتحاد الطاقة، أو الصفقة الأوروبية الخضراء.

السؤال الثاني هو ما إذا كانت أوروبا مستعدة لنظام إقليمي يقوم على توازن القوى وليس على القوانين والمؤسسات. تم استبدال الرؤية القديمة لنظام مع روسيا بأخرى ضد روسيا، من دون مؤسسات أو ثقة مشتركة. ستكون هناك دفعة كبيرة نحو إعادة التسلح، وهي عملية بدأت بالفعل في ألمانيا والدنمارك. سيكون هناك أيضًا نقاش جديد حول القواعد العسكرية والأسلحة النووية، مما سيحول انتباه أوروبا (وربما الموارد) بعيدًا عن المشاركة العالمية متعددة الأطراف.

ثالثًا، هل تمتلك أوروبا أساسًا سياسيًا لبناء المرونة الاقتصادية والمجتمعية؟ في حروب الاتصال - الصراعات بين القوى المترابطة - تكمن مفاتيح النجاح في الصبر والقدرة على تحمل الألم. بينما يوجد حاليًا الكثير من الدعم الشعبي للعقوبات المفروضة على روسيا، فقد لا يستمر ذلك إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع، مما أدى إلى حدوث ركود.

بعد إنشاء صندوق انتعاش ضخم لمنع فيروس كورونا من تمزيق الاتحاد الأوروبي، تدرس المؤسسات الأوروبية الآن آليات تضامن جديدة لمساعدة المستهلكين على التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة وغيرها من الآثار غير المباشرة للعقوبات. بطريقة أو بأخرى، ستعيد أوروبا هيكلة أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتمويل - الأمر الذي سيكون له تداعيات عالمية كبيرة.

أوروبا والنظام العالمي

السؤال الكبير الأخير هو ما إذا كانت أوروبا جزءًا من نظام إقليمي أم عالمي. حتى أسابيع قليلة ماضية، كان يُنظر إلى أوروبا على أنها عرض جيوسياسي جانبي للمنافسة الحاسمة في القرن الحادي والعشرين: معركة السيطرة على المحيطين الهندي والهادئ. لكن عودة ظهور الحرب في القارة، وتقوية الشراكة بين الصين وروسيا، أعادا أوروبا و "أوراسيا" إلى مركز الصدارة مرة أخرى. كما يجادل جيريمي شابيرو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، سيحتاج الناتو الآن إلى الارتباط بالديمقراطيات الآسيوية، وتنسيق السياسة، بل وحتى فرض المواقف عبر مسارح أوروبا والمحيط الهادئ.

أشار العديد من المراقبين إلى أن بوتين، بتخيلاته التاريخية ومخاوفه من التطويق، يعيش في عالم مختلف. لكن هذه الاستعارة تكذب حقيقة أن أقدارنا متشابكة. لا يهم العالم (أو الفترة الزمنية) التي يعتقد بوتين أنه يعيش فيها. طالما أنه موجود في الكرملين، فلن تكون أوروبا آمنة. وسيحتاج القادة الأوروبيون إلى التوفيق بين العالم الذي يريدون العيش فيه مع العالم الذي فرضه عليهم بوتين. سيقول البعض أن التقدم نحو عالم واعٍ بيئي قائم على القواعد كان دائمًا وهميًا. لكنني ما زلت أعتقد أن تجميع السيادة بين الأوروبيين، وتطوير أنظمة تنظيمية فوق وطنية، والتعاون في التكنولوجيا وحماية البيئة والصحة تمثل تقدمًا هائلاً لحضارتنا.

أصبحت الجغرافيا السياسية في أوراسيا منافسة للبقاء. السؤال المطلق إذًا هو كيفية الحفاظ على قيم السلام الدائم في كانط داخل الاتحاد الأوروبي مع الدفاع أيضًا ضد التهديدات القادمة من الغابة في الخارج.