قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أوسلو: أفاد جهاز طوارئ نروجي الجمعة بأن طائرة عسكرية أميركية على متنها أربعة من أفراد طاقمها فقدت في النروج ويُحتمل أنها تحطمت أثناء مشاركتها في تدريبات لحلف شمال الأطلسي.

وأفاد جهاز الطوارئ الإقليمي (إتش آر إس) في بيان بأن الطائرة الأميركية من طراز أوسبري "فقدت الساعة 18,26 (17,26 ت غ) جنوب بودو" في شمال النروج في أحوال جوية سيئة.

وكان طاقمها المكوّن من أربعة أفراد يشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية رفقة نحو 30 ألف عسكري من دول حلف شمال الأطلسي إضافة إلى السويد وفنلندا.

وقال البيان إن عناصر الإنقاذ رأوا أثناء بحثهم من الجو علامات على وجود الطائرة في المنطقة التي فقدت فيها، لكن الطقس كان سيئاً للغاية ما حال دون تمكنهم من الهبوط.

وأشار إلى أنّ فرق الإنقاذ والشرطة تتجه إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ يان اسكيل سيفرينسن لقناة "إن آر أس" التلفزيونية "لسنا في أرض الموقع نفسه لذلك لا نعرف شيئًا عن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها".

حادثة أثناء التدريب

وأكد الجيش الأميركي من جهته تعرّض الطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية لحادثة أثناء "تدريب في النروج في إطار تمرين كولد ريسبونس 2022".

وقال المتحدث جيم ستينغير إن "سبب الحادث قيد التحقيق، وستُقَدّم تفاصيل إضافية فور توفرها".

تهدف مناورات "كولد ريسبونس" 2022 إلى اختبار إدارة النروج لتعزيزات الحلفاء على أراضيها في حال تفعيل بند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن غزو أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.