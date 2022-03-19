قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أوسلو: قتل أربعة جنود أميركيين أميركيين عند تحطم طائرتهم العسكرية في النروج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي، على ما أعلنت القوات المسلحة النروجية السبت.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع النروجية ستين باركلاي غاسلاند لوكالة فرانس برس السبت أن "الضحايا الأربعة أميركيو الجنسية".

كتب رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره في تغريدة "ببالغ الأسى تلقينا رسالة مفادها أن أربعة جنود أميركيين قتلوا في تحطم طائرة الليلة الماضية" موضحاً أن "الجنود كانوا يشاركون في مناورات حلف شمال الأطلسي (كولد ريسبونس)."

فُقد الاتصال بالطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) وهي من طراز أوسبري الجمعة في شمال النروج في أحوال جوية سيئة، وفق جهاز الطوارئ الإقليمي الذي أشار إلى أن عملية البحث معقدة بسبب الطقس.

ذكرت وزارة الدفاع في بيان "عند الساعة 01,30 ليلاً (00,30 ت غ) وصلت الشرطة إلى منطقة الحادث".

كانت الطائرة تشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية التي تضم 200 طائرة ونحو خمسين سفينة.

تهدف هذه المناورات التي تستمر حتى الأول من نيسان/أبريل، إلى اختبار قدرة النروج على تلقي تعزيزات خارجية من الحلفاء على أراضيها في حال التعرض لهجوم من دولة ثالثة، عملاً ببند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وتتواصل هذه المناورات وفق برنامجها المحدد مع إجراءات اضافية بسبب سوء أحوال الطقس، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع النروجية.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن غزو أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.