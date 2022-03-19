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روما: زار البابا فرنسيس السبت أطفالا أوكرانيين يتلقون العلاج في مستشفى "فاتيكان بامبينو جيزو" (مستشفى الطفل يسوع) بالفاتيكان في روما.

مبتسما، مدّ البابا يده إليهم وعبر قسما من المستشفى يعالج فيه حاليا 19 طفلا أوكرانيا.

وعولج في هذا المستشفى خمسون طفلا منذ بداية الحرب، وفق ما أوضح الفاتيكان.

وقال المستشفى إن بعض المرضى الأطفال مصابون بالسرطان وأمراض عصبية وأمراض أخرى "فروا منذ الأيام الأولى للحرب" التي بدأت في 24 شباط/فبراير.

كما عولجت فتيات من "إصابات خطرة من جراء الانفجارات" أثناء النزاع.

وقال البابا في وقت سابق السبت مخاطبا كورال أطفال "دعونا نصلي من أجلهم... الأطفال في مستشفى بامبينو جيزو الذين أصيبوا جراء الحرب".

وأضاف "هذه لحظة صعبة، هنا في روما سنساعدهم على التحسن".