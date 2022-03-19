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برن: انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت شركات من بينها نستله لمواصلتها العمل كالمعتاد مع روسيا "رغم أن أطفالنا يموتون"، وذلك في كلمة ألقاها أمام تظاهرة في سويسرا.

وحضّ زيلينسكي الشركات السويسرية على وقف أنشطتها التجارية في روسيا وطلب من البنوك السويسرية تجميد حسابات نخبة الكرملين.

مخاطبا تظاهرة أمام البرلمان السويسري في برن، دان زيلينسكي الشركات التي تواصل أعمالها رغم حصار مدينة ماريوبول.

واستمع آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في الساحة أمام القصر الفدرالي، لكلمة زيلينسكي التي استمرت تسع دقائق وترجمت إلى الألمانية، رغم مشكلات فنية تسببت في انقطاع الفيديو من كييف.

وانتقد زيلينسكي شركات سويسرية تواصل نشاطها في روسيا، مشيرا بالتحديد إلى شركة المواد الغذائية العملاقة نستله.

ولفت إلى أن شعار الشركة هو "طعام جيد، حياة جيدة".

"أطفالنا يموتون"

وقال "النشاط التجاري يعمل في روسيا حتى وإن كان أطفالنا يموتون ومدننا تدمر" وفيما الناس في ماريوبول "من دون طعام ولا ماء ولا كهرباء، وتحت القصف".

وأضاف أنه "من المؤلم" أن الذين يقفون وراء النزاع لديهم أموال مودعة في سويسرا.

وقال "أموال الأشخاص الذين أطلقوا عنان هذه الحرب في بنوككم. ساعدوا في محاربة ذلك، كي يتم تجميد أموالهم"، وحضهم على الانضمام إلى "القتال ضد الشر".

ودعا زيلينسكي إلى تجريدهم من ممتلكاتهم وامتيازاتهم، وسط هتاف الحشد.

وتزايد عدد الأثرياء الروس المقيمين في سويسرا في السنوات الأخيرة.

وانضم الرئيس السويسري إيغناسيو كاسيس إلى متظاهرين أوكرانيين ودبلوماسيين على منصة تحت لافتة كتب عليها "تضامن مع أوكرانيا. أوقفوا الحرب الآن".

وقال كاسيس لزيلينسكي "أشعر بتأثر كبير، عزيزي فولوديمير بعزمكم على المقاومة، عزمكم على المضي قدما، وعزمكم وعزم شعبكم على التغلب على هذه الأزمة المرعبة".

وعبّر كاسيس عن الأمل في أن تصمت المدافع قريبا وقال إن سويسرا على استعداد لوساطة أو استضافة مفاوضات.

الحدود البولندية

وأكد أنه سيتفقد الحدود البولندية مع أوكرانيا الإثنين.

وكان كاسيس قد ذكر في مقالة نشرت في وقت سابق السبت أن الحرب الروسية على أوكرانيا يدفعها "جنون مدمر" وبأن سويسرا على استعداد لدفع ثمن الدفاع عن الحرية والديموقراطية والالتزام بالعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقالت سفيرة أوكرانيا لدى جنيف، يفيينيا فيليبنكو أمام الحشد في برن إن "ما يحصل في أوكرانيا هجوم ليس فقط على أوكرانيا وعلى الشعب الأوكراني، إنه هجوم علينا جميعا".

أضافت "علينا أن نعمل سويا كي تتوقف هذه الفظاعات ولا تتكرر".

وعبّرت عن الشكر لسويسرا على "مساعدة أوكرانيا والأوكرانيين"، مضيفة "معا سوف نفوز".