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كييف: أُنقذ أكثر من 130 شخصًا إثر القصف الروسي لمسرح الدراما في مدينة ماريوبول الأوكرانية فيما لا يزال "المئات" عالقين في المبنى، حسبما أعلن الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال في مقطع فيديو "أكثر من 130 شخصًا أُنقذوا. لكن مئات من سكّان ماريوبول لا يزالوا تحت الأنقاض"، واعدًا بمواصلة عمليات الانقاذ "رغم القصف" المتواصل في المدينة الساحلية.