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القدس: طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد خلال خطاب وجهه للبرلمان الإسرائيلي أن تتخذ الدولة العبرية "خيارها" وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي "لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود"، مشبّهًا في عدة نقاط أتى على ذكرها، الغزو الروسي لبلاده بالمحرقة النازية. وأضاف "حان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها".